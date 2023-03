Centro Lions Raccolta Occhiali Usati: vent’anni di dono per i più poveri del mondo dai “Cavalieri della vista"

Sabato (25 febbraio) alla presenza del Presidente di Zona Luca Mellano, del Presidente del Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita Matteo Quaglia e dell’Officer del medesimo Club Mauro Dalmasso, è stato donato dall’Ottica Maestrelli, con sedi in Savigliano e Fossano, un notevole numero di occhiali.

“Il Centro Occhiali Usati dei Lions, sito in Chivasso, svolge da vent’anni un importantissimo servizio, vengono raccolti, grazie alla generosità di singole persone e di Ottici, occhiali che per differenti motivazioni non vengono più utilizzati, ma che siano ancora funzionanti.

Questi, dopo una lucidatura ed un’ igienizzazione, vengono catalogati in base alla gradazione ed alla tipologia delle lenti, poi vengono inviati nei paesi più poveri del mondo, dove poter reperire occhiali è quasi impossibile soprattutto per motivazioni di povertà assoluta.

Per noi acquistare un occhiale è normale, ci cambia la vita perché ci consente nuovamente una qualità di vita migliore, per moltissime persone, senza il dono compiuto dal nostro Centro sarebbe impossibile accedervi e pertanto tutte queste persone potrebbero perdere la vista in maniera inesorabile.

Ringraziamo l’Ottica Maestrelli che ci ha donato un quantitativo davvero importante di occhiali: “è bello riuscire, grazie alla sensibilità di persone generose come i titolari dell’Ottica Maestrelli, dare continuità al nostro importante servizio”.

Questo dichiara il Presidente Matteo Quaglia. “La vista è uno dei pilastri del servizio che i Lions svolgono sia a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale, i Lions sono dalla loro fondazione definiti “i Cavallieri della vista”, la nostra fondatrice chiese alla prima Convention Internazionale che i Lions diventassero un riferimento per coloro che avessero difficoltà visive, questa sfida è stata colta, e sono stati creati dei Services specifici: il Centro Raccolta Occhiali Usati, il Libro Parlato Lions, il Servizio dei Cani Guida di Limbiate.

“Siamo orgogliosi di poter aiutare chi ha problemi di vista, perché, queste difficoltà, in un mondo che si sta dirigendo verso una dimensione sempre più visiva, poter vedere bene o comunque avere l’accesso agli ausili per superare questo gap diventa sempre più essenziale.” Questo dichiarano Mauro Dalmasso Officer di Club per il Centro raccolta Occhiali Usati e il Presidente di Zona Luca Mellano che vive direttamente il deficit visivo.

Ci preme ricordare a tutti che vi sono sul territorio del nostro Club, che si estende da Piasco a Polonghera, dei punti di raccolta degli occhiali, vi sono Farmacie ed alcune Scuole ove potete trovare le scatole dedicate alla raccolta degli occhiali usati.