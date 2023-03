A Savigliano apre “Patchup”, l’assistenza professionale per cellulari e tablet

La prossima domenica 26 marzo, 3 amici con una forte passione per la telefonia, l’elettronica e l’informatica apriranno a Savigliano la loro nuova attività di assistenza e riparazione cellulari e tablet chiamata PatchUP.



PatchUP è molto di più di un semplice centro di riparazioni o di un negozio di tecnologia, è un vero servizio professionale, sicuro e nel pieno rispetto della privacy e dei dati personali che ognuno di noi custodisce gelosamente nel proprio telefono. PatchUP ti fornisce subito il prezzo della riparazione del tuo smartphone o tablet dei principali brand: Samsung, IPhone, Huawei, Xiaomi, LG, OPPO, Sony, Lenovo, ASUS, Nokia, Vodafone, Motorola, Meizu e Oneplus.



"Abbiamo creato e progettato un laboratorio dotato di strumenti di precisione che ci permettono di ottenere una diagnosi del guasto e la relativa riparazione o riconfigurazione. Abbiamo acquistato molta attrezzatura professionale tra cui un microscopio digitale, un saldatore ad aria con temperatura controllata, diversi tester digitali, ecc…" ci raccontano i 3 titolari "… siamo riusciti ad allestire un magazzino ben fornito di ricambi originali e compatibili così da poter riparare il guasto in pochissime tempo: alcuni interventi riusciamo ad evaderli in medo di un’ora. Ricarica batteria, cuffie, jack, vetro, display, ecc… non saranno più un problema dopo che i clienti avranno usufruito della nostra assistenza!"



Carlo, Federico e Lorenzo vi aspettano domenica 26 marzo alle ore 15 per l’inaugurazione del loro centro assistenza a Savigliano, in via Torino 228.



Conosciamo meglio Carlo, Federico e Lorenzo?

Carlo ha maturato la propria esperienza lavorando per importanti marchi specializzati nella riparazione e configurazione di smartphone privati e aziendali. La sua precisione abbinata ad una naturale predisposizione per l’apprendimento elettronico e digitale, gli hanno permesso di diventare uno tra i tecnici più affermati e ricercati presenti nel nord Italia.



Federico ha acquisito specifiche competenza hardware e software lavorando come tecnico specializzato in una multinazionale. La sua abilità nel capire velocemente la natura del problema gli permette di individuare le giuste soluzioni per i clienti privati e aziendali. L’apprendimento continuo e la formazione sono alla base del grado di soddisfacimento che i clienti riconoscono nei professionisti.



Lorenzo fin da bambino amava smontare e rimontare oggetti elettronici. Questa passione si è trasformata in professione a 16 anni quando ha iniziato a lavorare in un negozio per riparazioni smartphone. Negli anni la formazione e la passione gli hanno permesso di conoscere nuovi brand e migliorare le sue competenze elettroniche rendendolo così un tecnico hardware e software completo.



Sito internet https://www.patchup.it/

Facebook https://www.facebook.com/patchup.savigliano

Instagram https://www.instagram.com/patchup_savigliano/