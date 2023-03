Valdieri vara il “Patto per la sicurezza”

Il Comune di Valdieri ha deciso di aumentare i livelli di sicurezza sul proprio territorio puntando sulla videosorveglianza e sul coinvolgimento dei Carabinieri e della Polizia locale dell’Unione Alpi del Mare. “Vogliamo - ci ha spiegato il sindaco Guido Giordana - garantire il massimo della sicurezza sul nostro territorio sfruttando il più possibile i nuovi sistemi elettronici e mettendoli a disposizione sia dei Carabinieri che della Polizia Locale dell’Unione Alpi del Mare, a cui abbiamo recentemente aderito. Attraverso l’accordo con questi soggetti potremo infatti monitorare molto meglio la nostra rete di telecamere ed intervenire per prevenire e reprimere reati e comportamenti scorretti”.

Entrando nel dettaglio dell’accordo si può notare che a regime il Comune di Valdieri disporrà di 20 telecamere di contesto e di ben nove varchi per la lettura targhe e che, per la prima volta in alcune zone come quella del cimitero, i sistemi di lettura targhe e immagini di contesto saranno integrati in un unico punto. Un sistema davvero esteso che permetterà il controllo di gran parte dei punti sensibili e che oltre ad essere sotto il controllo dell’agente di Polizia Locale di Valdieri potrà in ogni momento essere utilizzato dalla Polizia Locale delle Alpi del Mare e dall’Arma dei Carabinieri. “Il nostro sistema di video sorveglianza - aggiunge il sindaco - sarà interconnesso anche con la Motorizzazione civile in modo da sfruttare al massimo le potenzialità ed in tempo reale avere la possibilità di verificare il passaggio sul territorio comunale di veicoli inseriti nelle black list dei veicoli rubati oppure segnalati per varie ragioni dalle forze di Polizia”. Insomma un sistema che attraverso l’utilizzo della tecnologia e della messa in comune delle risorse umane renderà Valdieri ed i suoi abitanti sicuramente più protetti e sicuri.