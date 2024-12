Cordoglio a Fossano per la scomparsa di Giuseppe Vetrano

È improvvisamente mancato a Fossano Giuseppe Vetrano, 71 anni, carabiniere in pensione e persona molto attiva nel mondo del volontariato nel sistema delle Acli cuneesi.

Siciliano di origini, aveva prestato servizio nel Fossanese, dove risiedeva da tanti anni. Sempre disponibile, altruista e generoso, faceva parte del consiglio provinciale delle Acli come presidente zonale per Fossano e si impegnava molto nelle attività di volontariato, anche come figura di promotore sociale.

L’estate scorsa aveva partecipato con impegno all’accoglienza dei ragazzi ucraini ospitati a Frabosa Soprana dalla Caritas Italia, nell’ambito di un progetto europeo.

Lascia la moglie Teresa, il cognato Dino con Loredana, parenti e amici.

I funerali avranno luogo sabato 28 dicembre alle ore 15, nella parrocchia di Santa Maria del Salice, partendo dall’ospedale di Fossano alle ore 14.50.

Nella stessa chiesa si terrà la veglia di preghiera venerdì 27 dicembre, alle ore 18.30.