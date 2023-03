Crollo del Viadotto di Fossano: primi a deporre i carabinieri miracolati

Inizierà il prossimo 27 giugno, in Tribunale a Cuneo, l’istruttoria dibattimentale per accertare eventuali responsabilità penali nel crollo del viadotto di Fossano. A dare il via al dibattimento saranno i primi testimoni dell’accusa: i due carabinieri coinvolti nel crollo e usciti miracolosamente illesi.

A presiedere sarà il giudice Giovanni Mocci, cui il fascicolo è stato assegnato dopo due cambi di giudice. Sono dodici i soggetti sotto accusa, sei tra tecnici e operai delle imprese appaltanti e altrettanti funzionari Anas.

Il procedimento ha alle spalle un’attività di indagine molto corposa: si tratta di una riunione di tre fascicoli. Il primo si snoda su un impianto accusatorio di disastro colposo, che vede imputati i sei responsabili delle aziende appaltatrici. Il secondo riguarda i dipendenti Anas, sotto accusa per omesso controllo. Il terzo si riferisce ai lavori eseguiti sulla circonvallazione nel 2006, quando venne scarificato il manto stradale.

Nell’udienza celebratasi stamane il giudice Mocci si è pronunciato in merito a una questione sollevata da tre difensori circa l’utilizzabilità di atti ritenuti non ripetibili. In particolare si trattava di accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari a cui le difese non avevano potuto partecipare con i propri consulenti che essendo stati chiamati in causa dalla Procura in un secondo momento, in forza delle risultanze emerse dagli accertamenti effettuati sui lavori di manutenzione realizzati sull’infrastruttura nel 2006, hanno chiesto l’inutilizzabilità di quegli atti. La richiesta era stata accolta dal giudice che, contestualmente, si era riservato circa la conseguente richiesta degli stessi difensori di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei loro assistiti.

Il pubblico ministero stamane ha chiesto al giudice di revocare l’inutilizzabilità degli accertamenti in forza di una legge che ne prevede l’utilizzo, e di disporre una perizia. Al rientro dalla camera di consiglio il magistrato ha ordinato il prosieguo dell’istruttoria al fine di poter valutare in un secondo tempo l’utilizzabilità degli atti. Ha inoltre rigettato le richieste di pronunciarsi sentenze di non luogo a procedere e la perizia da parte della Procura.