Scontro tra un furgone e un mezzo pesante: traffico bloccato sulla Torino-Savona. Una persona in codice rosso

Scontro tra un furgone e un mezzo pesante sull'autostrada A6 in direzione Torino.

Per dinamiche in fase di accertamento i due mezzi sono rimasti coinvolti in violento incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, al chilometro 42, all'altezza dello stabilimento Maina nel Comune di Fossano.

Il traffico al momento è bloccato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. L'allarme è scattato poco prima delle 17, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Mondovì e Fossano, la Polizia Stradale di Mondovì.

Non si conoscono al momento le condizioni delle persone a bordo dei mezzi, soccorse dal personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso.

Si segnalano code di circa 1 chilometro tra Fossano e Marene.

***articolo in aggiornamento****

Una persona, di 37 anni, è stata elitrasportata in codice rosso al Cto di Torino.