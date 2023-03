“Farmacie ad alta Vitamina C”

Il dopo-Covid ha partorito un nuovo modello di farmacia: l’impresa che “non lascia indietro nessuno”. Quasi un diktat relazionale quello con cui Jacopo Busso (FOTO) – co-titolare della farmacia cittadina San Rocco e rappresentante di categoria all’interno di Ascom Bra – definisce il nuovo ruolo sociale delle farmacie, e quindi dei farmacisti, all’interno della grande necessità e spinta evolutiva della sanità territoriale. “Da questo punto di vista la pandemia è stata il migliore dei personal trainer, enfatizzando l’erogazione di prestazioni e servizi rispetto alla tradizionale distribuzione di medicinali e prodotti farmaceutici. Per noi è stato come entrare ufficialmente a far parte di un progetto di tutela della salute in un’ottica di collaborazione multidisciplinare tra medici, pediatri, infermieri e caregivers”.

Prende così il via l’era delle “farmacie dei servizi”, che si innesta nel più ampio processo di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, al quale le farmacie possono dare un contributo fondamentale in virtù della loro capillarità sul territorio e del loro contatto diretto e costante con il paziente, a fronte di un rapporto di fiducia costruito nel tempo. “Non potremmo essere farmacie dei servizi senza prima essere farmacie di relazione – puntualizza Busso – in quanto sarebbe complicato e dispersivo fornire risposte di salute tempestive ed efficaci senza un grande esercizio di ascolto, sicuramente non legato alla battuta di un buono scontrino. Al contrario, si va controcorrente: prima di comprare nuovi farmaci, sempre meglio verificare se in casa si ha qualche buon ‘avanzo’ per non alimentare le catene degli sprechi”.

Ma la svolta per ciò che attiene ai servizi oggi erogabili dalle farmacie è paritaria a quella del loro potenziale in termini di “influencer” di prevenzione e di educazione alla salute, impegno lungimirante nel consolidamento dell’alleanza farmacista-paziente, anche se low-profit, come ribadisce Busso: “In realtà, è proprio questa relazione che ci permette di fare la differenza: noi non siamo rivenditori di farmaci, ma operatori della salute e della sanità. Questo ci dà la forza di sensibilizzare i cittadini-clienti circa l’importanza di seguire buone pratiche di prevenzione sapendo che è a tavola che si compie la prima e fondamentale partita da vincere”.

È così che nascono le “farmacie ad alta Vitamina C”, quando prevenzione e ricerca trovano nella figura del farmacista un motivatore fuoriclasse. Prosegue il dottore: “La maxi Charity promossa da Ascom Bra a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo in ricordo della giovane dipendente Elisa Raspino è stata un’ulteriore occasione per unire tutte le farmacie della città in una grande campagna di accompagnamento al benessere e alla cura di sé, partendo proprio dall’importanza della vitamina C”.

Se il Covid ha fatto schizzare a +133,6% in volumi le vendite degli integratori della “regina delle vitamine”, attraverso questa iniziativa di sensibilizzazione in corso fino al termine di aprile, i farmacisti di Bra rilanciano la centralità dell’alimentazione nella prevenzione anticancro grazie alla distribuzione del minibook “Confessione di una vitamina”, in cui il Commissario Pep mette a nudo senza riserve tutta la verità sulla vitamina C, finalmente liberata da fake, false promesse o banalizzazioni di ruolo.

In cambio dell’utile “bignami” di divulgazione scientifica firmato da Fata Zucchina e avvallato dalla SIC-Società Italiana di Cancerologia, i clienti delle farmacie cittadine potranno corrispondere una donazione a favore della Charity per Candiolo, destinata a finanziare un progetto di Ricerca applicata dedicato ai tumori femminili. Aggiunge Busso: “La crescita esponenziale del consumo di integratori per aumentare le difese immunitarie e di prodotti del buon riposo ci ha altresì stimolati a fornire consulenze personalizzate sull’utilizzo di principi attivi di origine vegetale (erbe officinali e piante medicinali) a favore della salute fisica e mentale, evitando – laddove possibile - il ricorso ai farmaci da banco”.

Ed è così che il “farmacista di relazione” batte l’e-commerce, e le stesse farmacie si trasfigurano grazie a moderni layout che - alla rifunzionalizzazione degli spazi - abbinano un nuovo approccio verso il cliente, con giochi di luce per creare agio e accoglienza, garantendo nel contempo i flussi porta-banco-porta nel pieno rispetto delle norme di distanziamento. “Senza farmacie, il sistema ospedaliero, durante la pandemia, non avrebbe retto”: frase ormai storica direttamente dal tunnel del 2020, che ha spalancato un nuovo protagonismo di prossimità, facendo della telemedicina in farmacia un servizio chiave per migliorare l’assistenza territoriale. “Elettrocardiogrammi, monitoraggi Holter cardiaci o della pressione arteriosa nelle 24h – conclude Busso - così come il ruolo apripista delle ricette elettroniche, hanno giocato il riposizionamento sociale delle farmacie che, da un lato, permettono di gestire le emergenze in tempo reale e a costi calmierati, cautelando il paziente dalle liste di attesa ingestibili del Servizio Sanitario Nazionale; dall’altro, evitano al SSN l’intasamento dei pronto soccorso per esami di routine in regime d’urgenza”. Ma la “ricetta” migliore resta quella fatta di onestà, prossimità e di tanta ricerca, dalla salute alla felicità.





Le “farmacie ad alta Vitamina C” di Ascom Bra

Bainotti di via E. Brizio n. 25

Bianchi di via Vittorio Emanuele n. 149

Cravero di via Vittorio Emanuele n. 337

Dalmasso di via Moffa di Lisio n. 1

Fides di via G. Piumati n. 5

La Farmacia di via Don Orione n. 85 A, località Bandito

San Rocco di via Principi di Piemonte n. 9

Sacro Cuore di via Cavour n. 5