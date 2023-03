Ad Alba un "open day" del Movimento Cinque Stelle

Open Day del Movimento 5 Stelle ad Alba. L’appuntamento è per sabato 1 aprile, presso la sala “Rolfo” in via Vittorio Emanuele, all’interno del cortile Maddalena. Sarà una giornata articolata in due momenti.



Dalle 15 alle 18 ascolto dei cittadini, raccolta delle proposte e supporto all’iscrizione sul portale del Movimento 5 Stelle.



Dalle ore 18 rendiconto delle attività condotte in questi anni dal Consigliere regionale Ivano Martinetti. Le proposte di legge portate avanti (canapa, idroponica, orti urbani), le battaglie per il territorio (servizi sanitari, edilizia sanitaria, sicurezza stradale, forum giovani) e gli impegni nell’immediato futuro.



“Sarà un pomeriggio intenso - commenta Ivano Martinetti - un momento per ritrovarci con amici ed attivisti, ma anche per avvicinare nuove persone al Movimento 5 Stelle, guidato dal nostro Presidente Giuseppe Conte in questa importante fase di riorganizzazione sui territori. Un’occasione per illustrare il lavoro svolto in questi anni, le battaglie di oggi e quelle di domani”.