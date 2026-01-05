Consiglio comunale di fine anno a Piasco, il confronto tra maggioranza e minoranza

Durante l’ultimo Consiglio comunale dell’anno, svoltosi il 29 dicembre a Piasco (leggi qui) non sono mancati momenti di confronto tra la maggioranza e i consiglieri di minoranza Flavio Fraire e Giancarlo Panero, che hanno espresso una valutazione critica sull’operato dell’Amministrazione, in particolare su tributi, Documento Unico di Programmazione (Dup) e bilancio 2026.

Nel loro intervento i consiglieri di minoranza hanno sostenuto che l’Imu sia stata oggetto di un aumento, posizione che ha portato entrambi a votare contro la conferma delle aliquote. “Sui tributi comunali manca l’attenzione all’emergenza casa, con la conferma dell’aumento comunale dell’Imu”, dicono Fraire e Panero, sottolineando come a Piasco risultino 556 alloggi sfitti e come, a loro avviso, sarebbe necessario attivare un protocollo tra proprietari e affittuari per incentivare l’occupazione delle abitazioni, soprattutto a favore di giovani e famiglie.

Su questo punto è arrivata la replica della sindaca Stefania Dalmasso, che ha ricordato: “L’Imu è invariata dal 2019”, respingendo quindi l’ipotesi di un aumento recente.

Nel corso della seduta, la prima cittadina ha inoltre richiamato un episodio del passato, ricordando a Panero che, “quando era sindaco del Comune di Verzuolo, utilizzava la clessidra per scandire i minuti concessi alla minoranza per intervenire”, a sottolineare come oggi, a Piasco, il confronto in Consiglio sia garantito senza limitazioni di questo tipo.

I consiglieri di minoranza hanno dichiarato di aver approvato le nuove aliquote Irpef, ritenendole un segnale positivo. “Le aliquote Irpef applicate al reddito rappresentano un’attenzione concreta alle condizioni delle famiglie, in un contesto segnato dall’aumento dell’inflazione e dei prezzi”, affermano Fraire e Panero.

Molto critico anche il giudizio espresso sul Documento di Programmazione e sulla proposta di bilancio 2026.

Secondo la minoranza: “Manca la partecipazione dei consiglieri alle scelte fondamentali”, con riferimento alle commissioni e alle consulte. In particolare viene segnalata la mancata attivazione della Commissione Sport e Associazioni e il ruolo ridotto delle Consulte, soprattutto quella dei Giovani. Viene inoltre evidenziata l’assenza, a loro avviso, di scelte strategiche chiare sugli investimenti da prevedere già nel 2026.

Sul tema delle commissioni, la sindaca Dalmasso ha precisato: “Le commissioni sono convocate regolarmente”, ricordando come Fraire faccia parte della Commissione Commercio e come Panero sia stato nominato presidente della Commissione Bilancio, a conferma del coinvolgimento della minoranza negli organismi consiliari.

Nel lungo intervento presentato dai consiglieri di opposizione sono stati affrontati anche i temi della sicurezza, con la richiesta di un maggiore presidio del territorio, il potenziamento delle telecamere e una migliore illuminazione di alcune strade, oltre alla necessità di attivare un piano asfalti per far fronte alla presenza di buche ritenute pericolose. Critiche sono state mosse anche sulla riqualificazione del centro paese, con la richiesta di intervenire non solo sulla nuova pavimentazione, ma anche sul retro e sul piano terra del Municipio.

Ampio spazio è stato dedicato alle politiche per il verde, alle attività produttive, alla viabilità del territorio saluzzese e al tema sanitario, con la richiesta di un polo socio-sanitario e di un maggiore coinvolgimento dei consiglieri sulle scelte relative alle ex scuole medie.

Non sono mancate osservazioni sui servizi, sugli impianti sportivi e sulla mancanza, secondo la minoranza, di un centro giovani, ritenuto necessario per affrontare situazioni di disagio legate a solitudine e dipendenze.

Tra i punti sollevati anche la necessità di rafforzare il personale comunale, in particolare nell’ufficio tecnico, valutando forme di gestione associata dei servizi con i Comuni confinanti.

I consiglieri hanno inoltre chiesto chiarimenti sulle iniziative legate al passaggio del Giro d’Italia femminile a Piasco il prossimo 7 giugno e sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio, pari a 1.586.000 euro, per investimenti ritenuti necessari.

“Sul programma e sul bilancio mancano scelte chiare e condivise”, ribadiscono Fraire e Panero, sostenendo che la manovra non presenti una visione socio-economica complessiva e che non sia stato definito un programma di investimenti sotto la soglia dei 150 mila euro.

Nel loro intervento hanno inoltre richiamato il tema della classificazione dei Comuni montani, proponendo un ruolo attivo del Comune di Piasco nel sostenere le istanze a livello provinciale e regionale, e quello della casa di riposo, con la richiesta di maggiori fondi regionali per contenere l’aumento delle rette e migliorare i servizi agli ospiti. Affermando che è importante ottenere l'assistenza domiciliare integrata (sanità e sociale) per rispondere all' aumento delle richieste.

A conclusione, i consiglieri di minoranza hanno ribadito la richiesta di introdurre la videoconferenza durante la seduta del Consiglio comunale per favorire la partecipazione dei cittadini e hanno confermato “Un’opposizione leale e costruttiva per il bene di Piasco”, mantenendo aperto il confronto politico in vista delle prossime scelte amministrative.



