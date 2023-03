Per valorizzare l’ “effetto Schlein” il Pd rilancia il tesseramento

"Lo svolgimento delle primarie e la scelta della nuova segretaria nazionale, Elly Schlein, hanno riportato il Partito Democratico al centro dell'attenzione e suscitato un forte entusiasmo in tutti coloro che lo sostengono.

Si è pertanto deciso di aprire la campagna di tesseramento per il corrente anno, per non disperdere il patrimonio di partecipazione che il congresso ha saputo creare”.

Così spiega una nota stampa del Pd provinciale, che intende lanciare la campagna e rimarcare la presenza del partito in tutti i circoli della provincia, in concorso con la segreteria provinciale.

Allo scopo è stata organizzata una giornata comune per incontrare i cittadini, i simpatizzanti ed i sostenitori, raccogliendo le loro adesioni al partito.

La giornata si terrà sabato prossimo, 1° aprile.

Gianluca Arnolfo, segretario del circolo Monviso che riguarda il Saluzzese spiega che, per quanto riguarda il suo territorio, sarà strutturata nel seguente modo:

a Saluzzo gazebo nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30 circa e fino alle ore 19, in corso Italia;

a Piasco gazebo in mattinata, a partire dalle ore 9 alle fino ore 12 circa, in piazza Tommaso Rosso;

a Paesana gazebo nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,00 e fino alle ore 19, in piazza Vittorio Veneto.

“Invitiamo a partecipare – commenta Arnolfo - tutti coloro che hanno a cuore il fronte riformista e progressista”.