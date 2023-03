Bra, il Caffè Pasticceria Converso entra a far parte dell’Historic Cafés Route

Il caffè è un rituale. Al mattino per darsi la carica, nel pomeriggio per spezzare il ritmo, la sera per chiudere degnamente la giornata. Un momento prezioso che, come tale, ha bisogno di un contesto che ne valorizzi il potere rigenerante, proprio come il Caffè Pasticceria Converso di Bra.

E ora abbiamo un motivo in più per andarci, visto che il locale storico di via Vittorio Emanuele II ha messo in bacheca un altro importante riconoscimento, entrando a far parte dell’Historic Cafés Route in cui sono annoverati i più importanti caffè storici del Piemonte.

L’importante traguardo è stato raggiunto insieme ad altri luoghi iconici come il Grigolon di Mondovì e la Pasticceria Cagna Arrigo dal 1934 di Garessio.

Il Converso è ormai un’istituzione, già da tutto il secolo scorso croissant e marron glacé esaltano le papille gustative dei braidesi. Qui potete degustare dolci meravigliosi, torte tradizionali, pasticceria gourmet o puntare sul salato di altissima categoria.

Entrare in questo posto è come tornare indietro nel tempo. Arredi vintage, sala con specchi, manifesti che ricreano l’incantesimo delle antiche boutique in stile francese. È un’oasi di dolcezza tra le vetrine della capitale del Roero, dove il peccato di gola è legittimato, anzi, dovuto.