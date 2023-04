Si avvicina la Pasqua e vorremmo augurare a tutti una festa serena e di pace, mentre “venti di guerra” scuotono il cuore di un’Europa che da decenni non conosceva più conflitti armati e si era forse illusa di averla conquistata per sempre la pace.

La festa cristiana per eccellenza invita alla rinascita verso una vita migliore, anche con i suoi dolci come le uova, che presso tutte le civiltà sono da sempre il simbolo universale della primavera e della vita che riprende.

Non possiamo non regalarci a Pasqua un uovo di cioccolato, per la gioia di tutti, soprattutto dei più piccoli che aspettano di liberarle dai loro variopinti incarti alla ricerca della sorpresa.

Per i maestri cioccolatieri di tutto il mondo è una sfida cimentarsi nella realizzazione delle uova pasquali, vere opere d’arte fatte interamente di cioccolato. Si va dall’uovo dai cinque cioccolati, aromatizzati all’arancia, alla rosa, alla violetta, alle spezie, alla menta, ognuno di un gusto diverso per soddisfare i palati più ricercati, alle uova decorate a mano, ispirate alle preziose Uova Fabergé, dai costi proibitivi.

Tuttavia, per festeggiare insieme ad amici e parenti non serve affatto spendere un capitale per un dolce che si può preparare anche in casa e non è difficile cimentarsi nell’impresa perché il cioccolato, fondente o al latte, è un ingrediente estremamente lavorabile.

Basta confezionare due semisfere con gli stampi in commercio che poi si saldano insieme, scaldando i bordi con una spatola calda. All’interno possiamo nascondere la sorpresa e sbizzarrirci nei decori con frutta fresca, zucchero a velo, gocce di cioccolato o granella: sono perfette per concludere in bellezza il pranzo o la cena pasquale.

La festa sarà davvero buona, infine, se portiamo sulle nostre tavole uova di cioccolato e colombe al sapore solidale, la cui vendita è promossa da molte associazioni di volontariato che si prendono cura di chi è più fragile.

Sono uova speciali e amiche perché al loro interno custodiscono sogni e speranze.