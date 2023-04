Piccole e medie imprese sempre più digitali: accordo di collaborazione tra Confartigianato Cuneo e Isiline

Confartigianato Cuneo e Isiline Srl hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per fornire gli strumenti necessari alla digitalizzazione delle Pmi e delle imprese della provincia di Cuneo.

L’accordo, altamente strategico, intende favorire l’accesso alle piattaforme digitali in cloud che ormai quotidianamente le imprese artigiane devono utilizzare, tra cui “Impresa Digitale”. L’accesso alle piattaforme cloud per la digitalizzazione e soprattutto per gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese non è sempre semplice ed è per questo che nel tempo si è reso necessario un supporto costante alle Imprese.

Confartigianato Cuneo e Isiline sono due realtà fortemente radicate sul territorio cuneese ed entrambe intendono fornire supporto reale alle imprese della provincia, garantendo l’accesso gratuito, assistenza compresa, per un anno al portale cloud “Impresa Digitale”.

Grazie all’accordo strategico siglato tra le due realtà, le aziende potranno beneficiare di un contributo dal valore di 500 euro garantito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per la copertura dei costi necessari per usufruire dei servizi di connettività in Banda Ultra Larga e per l’accesso alla piattaforma Cloud Impresa Digitale.

“La digitalizzazione delle Imprese artigiane va supportata – dichiara Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline Srl -: quale migliore occasione di beneficiare dei contributi che lo Stato eroga gratuitamente alle imprese per richiedere una connettività in fibra ottica ed ottenere così in modo stabile e veloce l’accesso agli applicativi Cloud? Grazie all’accordo, inoltre, l’accesso a ‘Impresa Digitale’ sarà gratuito per il primo anno e le imprese avranno il supporto costante del personale qualificato di Confartigianato Cuneo ed Isiline”.

“L’accordo con un provider da anni presente sul nostro territorio – dichiara Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo – va nella direzione di essere sempre più vicini alle imprese. Lo facciamo con i nostri 19 uffici presenti in provincia, ai quali si affianca la nostra piattaforma web ‘Impresa Digitale’, interamente sviluppata all’interno della nostra struttura. Il nostro portale, il primo in Italia realizzato da un’associazione di categoria, è fruibile da PC, tablet o smartphone ed è un vero e proprio ‘cruscotto’ che aiuta l’imprenditore nella gestione quotidiana dell’azienda. Oltre al modulo della fatturazione elettronica, sono presenti diverse sezioni che vanno dalla reportistica, al controllo dei flussi di cassa, alla conservazione documentale, allo scadenziario, alla gestione e analisi di fatturato, ricavi e costi, inclusi quelli del personale dipendente. Ultimo arrivo, l’open banking, compatibile con qualunque istituto bancario, per gestire incassi e pagamenti, avendo il saldo di conto corrente sempre aggiornato, riconciliando i movimenti con le fatture attive e passive e dando disposizione dei bonifici: il tutto in modo semplice e sicuro restando dentro la nostra piattaforma”.