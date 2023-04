Vicoforte al voto dopo il commissariamento, tre i candidati alla carica di primo cittadino

Nessun colpo di scena per il Comune di Vicoforte: per questa tornata elettorale sono tre i candidati alla carica di sindaco (per alcune settimane rumors ne indicavano anche un quarto, ndr).

Archiviata l'era Roattino, che ha rinunciato a portare a termine il suo ultimo mandato portando il Comune al commisariamento e poi a nuove votazioni, i vicesi si troveranno a eleggere il nuovo primo cittadino tra volti noti: Umberto Bonelli, Gian Pietro Gasco e Corrado Ganzinelli.

Tutti e tre già candidati nell'ultima tornata elettorale e con esperienza amministrativa alle spalle.

Bonelli è sostenuto dal gruppo" Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in Comune", composto da: Maria Caterina Avico, (detta maestra Didi), 54 anni, insegnante Scuola dell’Infanzia; Oscar Barel, 64 anni, imprenditore; Andrea Beccaria, 47 anni, pasticciere; Giuseppe Forgione, (detto Totti), 44 impiegato; Ugo Garassino, 65 anni, pensionato/consulente; Morgana Giachello, 21 anni, studentessa universitaria; Valter Maia, 55 anni, addetto produzione/imprenditore agricolo; Luca Pasquetti, 50 anni, bancario; Daniela Pelazza, 39 anni, infermiera; Irene Regolo, 61 anni, insegnante in pensione; Loredana Sicuro, 53 anni, infermiera pediatrica; Alessia Voena, 24 anni, impiegata

Gasco è in corsa al municipio con la lista civica "Uniti per Vicoforte", che annovera tra le fila: Roberto Botto, 41 anni, architetto (vicesindaco ultima amministrazione Roattino); Silvia Andreis, 49 anni, docente; Marco Arnaldi, 25 anni, impiegato; Giovanni Badino, 53 anni, agricoltore; Raffaella Frigerio, 52 anni, avvocato; Sebastiano Massa, 76 anni, pensionato (ex insegnante); Barbara Nano, 52 anni, psicologa; Elisa Perna, 46 anni, dirigente; Guido Picco, 65 anni, pensionato (ex commerciante); Luciano Ravotti, 47 anni, caposquadra manutenzione; Daniela Tarò, 46 anni, formatore professionale.

Ganzinelli è sostenuto dal gruppo di "Vico Futura" così composto: Luca Artuso (51 anni); Cristiana Manfredi (58 anni); Cristian Massa (25 anni); Silvio Pizzo (71 anni); Gianfranco Roà (68 anni); Sergio Rossi (52 anni); Aurelio Rossini (57 anni); Giulia Trombetta (25 anni); Bruna Vitali (62 anni); Elisabetta Nuzzo (45 anni).

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne, domenica 14 e lunedì 15 maggio, per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.