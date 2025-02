Si avvicina il 5 febbraio: conto alla rovescia per il World Nutella Day 2025

Conto alla rovescia per il World Nutella Day, la festa internazionale della Nutella, che torna puntuale mercoledì 5 febbraio. Un evento che unisce milioni di appassionati in tutto il mondo, pronti a celebrare la loro crema spalmabile preferita con entusiasmo e tanta golosità.

Nato nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, questo appuntamento ha reso il 5 febbraio una data iconica per chi ama la Nutella. Fin dal primo giorno, i fan hanno abbracciato l’iniziativa con entusiasmo, trasformando la festa in un’occasione globale di condivisione, gioia e creatività.

Un barattolo, un cucchiaio e un pizzico di fantasia: il World Nutella Day è il momento perfetto per sperimentare nuove ricette e regalare un sorriso. Dai pancake al tiramisù, dalle crepes ai biscotti, si moltiplicano gli spuntini golosi. Gli appassionati sono invitati a partecipare attivamente condividendo foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media, utilizzando #worldnutelladay e taggando @nutellaitalia. Ogni anno, i social si riempiono di immagini irresistibili e dediche alla crema spalmabile più amata, rendendo la giornata ancora più speciale.

Ma non finisce qui: per gli estimatori della Nutella, c’è un’occasione unica da non perdere! La mostra "Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella" allestita al Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma (Maxxi), celebra i 60 anni di storia di questo prodotto iconico. L’esposizione, curata da Chiara Bertini per il Maxxi in collaborazione con Ferrero, resterà aperta fino al 20 aprile.