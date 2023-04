LGBTQIA+: a Cuneo l'aperitivo dell'associazione Apertamente sul tema dell'omogenitorialità

Domani, sabato 22 aprile alle ore 18, presso il Bar Chiocciola (Viale Angeli 107, Cuneo) si terrà un aperitivo dell’associazione ApertaMente LGBTQIA+. Sarà l’occasione per presentare l’associazione alle persone che sono interessate, iscriversi e finanziare le attività in cantiere. L’associazione, nata sull’onda del primo Cuneo Pride e con la partecipazione di alcuni storici attivisti locali - tra cui Luigi Ferri, esponente del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, primo gruppo in Italia ad occuparsi delle libertà sessuali – si occupa di promuovere iniziative sui diritti umani, civili e le libertà sessuali di tutti gli individui. L’accesso all’aperitivo è libero. Durante l’evento si parlerà – in particolare – dell’omogenitorialità.

“Il nostro obiettivo è quello di riunire persone valorialmente allineate affinché le tematiche LGBTQIA+ non siano lasciate a piccoli gruppi o ai populismi di pancia. Sabato affronteremo la tematica del riconoscimento delle famiglie omogenitoriali”, dichiara Antonio Dell’Aversana, Segretario di ApertaMente, a cui fa eco la tesoriera Alexandra Casu: “Questa serata sarà utile per farci conoscere e per ribadire, ancora una volta, che su questi temi la politica ha il dovere di dare risposte, ed il vento dell’antipolitica è solamente dannoso.”