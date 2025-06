A  Montà cinema gratuito nelle Rocche

Nasce tutto dalla sinergia tra il Comune di Montà, AGIS Piemonte e Valle D’Aosta (AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e l'Ecomuseo delle Rocche del Roero, e con il prezioso contributo della Fondazione CRC.

A partire da mercoledì 2 luglio prenderà il via "Cinema al Centro", una rassegna gratuita di proiezioni cinematografiche all'aperto, nella suggestiva cornice del Centro Outdoor "Valle delle Rocche" a Montà.

Una splendida occasione, in programma per tutti i mercoledì del mese di Luglio, per arricchire l’estate roerina: cinque serate in tutto, con temi che spaziano dal territorio all’attenzione per i più piccoli, alla commedia moderna.

Tra titoli più e meno conosciuti, anche l’opportunità di un momento conviviale nel fresco delle sere d’estate sotto il cielo del Centro Outdoor.

Ecco il calendario:

Mercoledì 2 luglio ore 21 IL ROBOT SELVAGGIO

Mercoledì 9 luglio ore 21 TRIFULE – LE RADICI DIMENTICATE

Mercoledì 16 luglio ore 21 MANODOPERA

Mercoledì 23 luglio ore 21 100 LITRI DI BIRRA

Mercoledì 30 luglio ore 21 LILO E STICH



L’ingresso è gratuito.

Il Centro Outdoor "Valle delle Rocche" è una grande area verde, attrezzata in parte come bike park ed in parte come anfiteatro all’aperto per eventi, appena fuori dall'abitato di Montà.

Si raggiunge a piedi dal centro storico del paese, percorrendo la panoramica via Morra che fiancheggia la vecchia Parrocchiale ed il Castello di Montà, o direttamente in macchina, con comodo parcheggio davanti all’ingresso.

Indirizzo esatto è località San Grato 2 Montà