A Madonna dell’Olmo nuovo volto per via Chiri: il cavalcaferrovia riservato a bici e pedoni

A partire da oggi, lunedì 30 giugno, è istituito il divieto permanente di accesso e transito per tutti i veicoli motorizzati sul sovrappasso ferroviario di via Chiri, in frazione Madonna dell’Olmo. Nei giorni scorsi la strada è stata asfaltata. Senza opportuni provvedimenti, questo intervento avrebbe potuto incrementare il traffico in una zona residenziale. Inoltre, le condizioni strutturali del cavalcaferrovia non sono adatte al doppio senso veicolare e per questo si è optato per una soluzione che tutelasse in primis la sicurezza stradale, incentivando allo stesso tempo la mobilità sostenibile. Il ponte resta aperto al passaggio di biciclette e pedoni.

“L’intervento di asfaltatura su via Chiri era richiesto da molto tempo e rappresenta una scelta necessaria per migliorare la vivibilità dell’area e garantire condizioni di transito adeguate”, hanno dichiarato il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale, e l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino. “Allo stesso tempo, cercando di andare incontro ai suggerimenti giunti da più parti, abbiamo stabilito di limitarne l’uso, favorendo una mobilità più rispettosa del contesto urbano e della sicurezza dei residenti”.