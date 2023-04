Oggi prende il via il Panda Raid: ai blocchi di partenza due team cuneesi

Prende il via oggi 28 aprile il Panda Raid 2023, una gara amatoriale di circa tremila chilometri, a tappe, tra le dune e le piste del deserto marocchino, tra tramonti mozzafiato, polvere e dromedari.

Una gara destinata alle "vecchie" e mitiche 4x4.

Da Cuneo, due giorni fa, sono partiti gli equipaggi 210 e 211: il primo composto da Lorenzo Aime e Cristian Ribero e il secondo da Marco Dalmasso e Mauro Dalmasso. Tranne Mauro, che nella vita è un commerciante, sono tutti meccanici. Ed è facile immaginare perché...

I due team sono partiti mercoledì scorso per raggiungere il sud della Spagna, Almeria, dove si sono svolte tutte le operazioni di verifica dei mezzi. Da qui il passaggio in Marocco, via nave, e la partenza.

La gara terminerà il prossimo 6 maggio.

Oggi prende dunque il via questa bellissima avventura, che si svolge praticamente in autosissestenza, tra le piste sabbiose del Marocco fino all'arrivo a Marrakech, attraversando centinaia di chilometri di sabbia, tra mille incognite, difficoltà ed emozioni, solo con bussola, roadbook, intuizione e spirito di avventura.

Per seguire la gara, è stata creata la pagina Facebook https://www.facebook.com/pandacuni