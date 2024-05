“Observing the landscape”, a Ormea un progetto internazionale che realizzerà un riparo belvedere nella zona della Balconata

L'area dove verrà realizzato il riparo Belvedere, in località Biranco, tra Quarzina e Viozene, sulla Balconata di Ormea

Valorizzare il territorio e il suo paesaggio. Questo l'obiettivo al centro del progetto "Observing the landscape", che vedrà protagonista Ormea, nelle giornate dall’11 al 18 maggio con la partecipazione di 35 studenti internazionali, attraverso la costruzione di una micro architettura, un riparo belvedere, nell’area del Biranco a 1400 metri di quota, lungo il sentiero della Balconata.

L'iniziativa, parte del programma Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) promossa e coordinata dal professor Massimo Crotti del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, insieme al professor Paolo Sustersic di Elisava - School of Design and Engineering di Barcellona, alla Prof.ssa Anne Bugugnani di Strate School of Design di Parigi - e all’architetto. Emanuele Piccardo dell’associazione culturale plug_in.

Si tratta di un programma che vede due modalità di didattica, in presenza e online, che ha visto una prima fase di lezioni, negli scorsi mesi, dedicate alla valorizzazione delle aree interne delle Alpi Occidentali, con particolare attenzione all'architettura alpina, allo sviluppo locale e al turismo sostenibile.

La seconda fase del progetto, invece, è operativa ed è costituita da un doppio workshop sul campo, nel territorio di Ormea che ha come obiettivo la realizzazione in auto-costruzione di una micro architettura e l’attività di un laboratorio didattico di narrazione fotografica.

In dettaglio, il primo workshop intitolato “Riabitare il Bosco” nasce da una proposta della Petites Folies School – una iniziativa dell’associazione culturale plug_in e degli architetti GRRIZ (Luigi Greco e Mattia Paco Rizzi) – e si è concretizzato in un progetto condiviso tra i tutor e gli studenti delle tre scuole di architettura e design. Il progetto che sarà realizzato è stato sviluppato dallo studio GRRIZ con il supporto del Comune di Ormea, con il sostegno della Fondazione CRC e con il patrocinio dell’associazione Riabitare l’Italia.

L’obiettivo è realizzare, durante il workshop in loco, un riparo belvedere nell’area del Biranco a 1400 metri di quota, lungo il sentiero della Balconata di Ormea, la cui localizzazione è nata dal dialogo tra Comune di Ormea e la locale sezione del CAI.

Il secondo workshop “Qui non c’è il mare”, ideato e messo a punto dai docenti di PoliTO e da plug_in, riguarda la narrazione fotografica che gli studenti faranno del territorio e della comunità di Ormea (Alpi Liguri) e che confluirà in una mostra nell’ex deposito della stazione ferroviaria di Ormea, fruibile dagli abitanti e dai turisti nei prossimi mesi estivi.

"Observing the landscape" - spiegano i curatori del progetto - rappresenta un'esperienza didattica intensiva di conoscenza disciplinare (paesaggio, architettura, design e fotografia) associata all’esercizio del progetto, all'auto-costruzione e alle pratiche di narrazione dei luoghi a servizio della comunità locale.

I due workshop si terranno sotto la guida dei docenti e dei tutor delle tre scuole – PoliTO, Elisava e Strate –, del critico di architettura Emanuele Piccardo e degli architetti GRRIZ.

L’iniziativa si inserisce in continuità con altre iniziative di plug_in nella val Tanaro, quali Nasagonando Art Project (Ormea, 2017-2019) e il belvedere Archibüse (Garessio, 2021) (leggi qui).