Tre metodi per scaricare i video di TikTok senza watermark

Sulla piattaforma di social media, i video di tendenza di TikTok fanno sempre sorridere. Quindi, invece di godere di questo intrattenimento online per un periodo di tempo limitato, è possibile salvarlo per un tempo prolungato o per una ricreazione permanente. Anche se l'app TikTok offre la possibilità di scaricare i video di TikTok, in questo articolo scoprirete altri metodi per scaricare i video di TikTok su più piattaforme e dispositivi.

I tre metodi ordinati per scaricare i video di TikTok

Seguendo questi metodi, imparerete a scaricare i video di TikTok in base alle vostre esigenze e alle vostre specifiche.

Metodo 1: Come scaricare i video di TikTok dall'applicazione TikTok

L'applicazione TikTok consente di scaricare video in streaming da TikTok sui dispositivi Android e iOS. Mentre guardate i vostri video TikTok preferiti sui vostri dispositivi mobili, potete salvarli istantaneamente per guardarli offline seguendo alcuni passaggi.

Fase 1: Una volta aperta l'app TikTok sul dispositivo, è necessario selezionare il video che si desidera scaricare. È possibile cercare il video utilizzando parole specifiche, hashtag o utenti.

Fase 2: spostarsi sull'icona della freccia curva firmata "Condividi" in basso a destra dello schermo.

Fase 3: selezionare l'opzione "Salva video" nel pannello inferiore, se disponibile nel video selezionato, poiché non tutti i video hanno questa opzione.

Fase 4: Selezionare "Fine" per completare il processo di download. Altrimenti, per interrompere il processo, potete fare clic sul video e uscire dalla finestra "Condividi".





Fase 5: I video salvati saranno disponibili nella galleria multimediale o nel rullino fotografico del dispositivo.

Nota: per scaricare i video di TikTok, potrebbe essere necessario dare accesso alla fotocamera o all'applicazione foto.

Metodo 2: Come scaricare TikTok senza watermark su qualsiasi dispositivo con uno strumento online

Non ha senso salvare un video TikTok con una filigrana perché non soddisferebbe i vostri scopi, come la visione offline, la condivisione su altre piattaforme, il riutilizzo per altri video, ecc. Quindi, per scaricare TikTok senza watermark, dovete provare l'opzione di download più flessibile dello strumento online SSSTIK. Con questo downloader TikTok, è possibile scaricare un numero illimitato di video TikTok su qualsiasi piattaforma o dispositivo con qualità HD, formato Mp4 e senza il logo TikTok o qualsiasi altro watermark.

Fase 1: dopo aver aperto l'app TikTok sul dispositivo, è necessario selezionare e riprodurre il video TikTok che si desidera scaricare.

Fase 2: selezionare l'opzione "Condividi" (icona a forma di freccia) visualizzata nella parte superiore del video selezionato. Quindi, selezionare l'opzione "Copia link".

Fase 3: tornare al downloader SSSTik per incollare l'URL di TikTok copiato nel campo di testo dedicato e fare clic sull'opzione "Salva".

Ci sono limitazioni al download con questi metodi?

Sebbene TikTok consenta di scaricare i video di TikTok sui dispositivi mobili, ci sono alcune limitazioni nelle opzioni di download di questa app. Tuttavia, anche il download dei contenuti di TikTok con gli strumenti online presenta delle difficoltà.

Se l'impostazione di download del video selezionato è disattivata, non è possibile scaricare il contenuto.

Se l'utente ha meno di 16 anni, l'impostazione di download del video è disattivata.

Gli utenti possono selezionare manualmente le impostazioni video.

Le opzioni "On" e "Off" consentono di attivare o disattivare l'opzione di download dei contenuti.

Non è possibile ottenere il video senza filigrana o logo TikTok.

Non sono disponibili opzioni di personalizzazione dei video nello strumento online.

Il rischio di infezione da virus è presente anche quando si utilizza uno strumento online.

Tuttavia, utilizzando le funzioni forzate e avanzate di Stream Fab Youtube Downloader Pro, è possibile aggirare queste limitazioni con pochi clic.

Metodo 3: Come scaricare i video di TikTok senza watermark sul PC con StreamFab YouTube Downloader Pro

Se non volete riempire lo spazio di memoria limitato dei vostri dispositivi mobili, potete scaricare facilmente TikTok senza watermark con le funzioni avanzate di StreamFab Video Downloader sul vostro Mac o PC Windows. Mentre scaricate i contenuti di TikTok e YouTube nella qualità e nel formato video desiderati, potete scaricare diversi contenuti da oltre 1000 siti web. Diamo quindi un'occhiata alle caratteristiche massime personalizzabili di questo software.

Caratteristiche

Scaricare un numero illimitato di video TikTok senza watermark con la funzione di download in batch.

Salva automaticamente qualsiasi video pianificato sul sistema.

Selezionare la risoluzione video fino a 8k.

Supporta diversi formati come Mp4, Mp3, MKV o FLV per condividere i download su qualsiasi dispositivo o piattaforma.

È possibile selezionare un codec tra H 264, VP9 o AVI.

È possibile ottenere video HDR o VR a 360° per la visione offline.

Scegliere la qualità audio desiderata da 96 kbps a 320 kbps.

Godetevi il download ad alta velocità nelle lingue desiderate.

Guida passo per passo

Fase 1: avviare il software sul PC Windows o Mac e, utilizzando le funzioni di navigazione integrate, rilevare automaticamente il video TikTok selezionato utilizzando la "barra di ricerca".

Fase 2: è necessario copiare il link del video TikTok selezionato per la visione offline e incollarlo nella barra di ricerca del software Stream Fab.

Fase 3: Dopo aver fatto clic sull'opzione di ricerca, si aprirà una finestra di dialogo con le opzioni di personalizzazione dei video, come formati, qualità video, tracce audio, ecc.

Fase 4: Una volta terminata la personalizzazione, è necessario utilizzare l'opzione "Scarica ora" per ottenere i download di TikTok in modo permanente.

Quale metodo scegliere?

Anche se tutti e tre questi metodi consentono di scaricare i video di TikTik sul dispositivo desiderato, è sufficiente scegliere il metodo più appropriato per ottenere la massima personalizzazione. In modo da poter salvare i vostri video preferiti in base alle vostre specifiche. Se avete bisogno di un Amazon Downloader , anche StreamFab può soddisfare le vostre esigenze.

Domande frequenti

Come attivare/disattivare le "Impostazioni di download dei video" su TikTok?

Profilo > Icona a tre linee > Impostazioni > Impostazioni e privacy > Privacy > Download > Download video > Selezionare le opzioni da "On"/"Off".

L'app TikTok può tracciare l'utente senza avere un account?

Sì, TikTok può tracciare l'utente anche se non ha un account TikTok. L'app vi traccia attraverso il vostro indirizzo IP, la cronologia delle ricerche, le attività di navigazione sul web, ecc.

Come inviare richieste di copia dei dati di TikTok?

App TikTok > Profilo > Menu > Impostazioni e privacy > Gestisci account > Scarica i tuoi dati; potrebbero essere necessari tre giorni per ottenere i dati.

Conclusione

Quindi, per scaricare i video di TikTok secondo le vostre preferenze, potete scegliere uno qualsiasi di questi metodi di download. Tuttavia, per soddisfare diversi scopi offline attraverso i video TikTok salvati, è necessario scegliere il servizio di download personalizzabile di alto livello di Stream Fab YouTube Downloader Pro. Quindi, prima che i vostri post preferiti o di tendenza di TikTok vengano rimossi dalla piattaforma, dovete salvarli in modo permanente.