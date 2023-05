Dolce Festa della Mamma

Fin dall’antichità la mamma è stata celebrata con cerimoniali diversi che si richiamavano al culto della Madre Terra e onoravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera. Si celebra in moltissimi paesi del mondo, con date e modalità diverse, per ringraziare le mamme di tutto quello che continuamente fanno per i figli.

In Italia la festa è stata istituita durante la metà degli anni ’50, ma in due occasioni differenti: don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto di Assisi, ebbe nel 1957 l’idea di celebrare la mamma, per motivi religiosi, mentre per finalità commerciali Raoul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, fece istituire la festa nel 1958. Dapprima come giorno per i festeggiamenti venne scelto l’8 maggio, poi dal 2000 per allinearsi con il Mother’s Day si è deciso di farla ricadere la seconda domenica di maggio.

Quest’anno sarà celebrata il 14 maggio 2023.

La mamma è sempre la mamma e non si può far passare la sua festa senza offrirle un pensiero, un fiore o una dolcezza. Il cioccolato occupa un posto d’onore tra tutti i regali possibili; trionfa nelle vetrine un ricchissimo assortimento di praline a forma di cuore, piccoli fiori, fragole rivestite di cioccolato, baci, cremini, tavolette dedicate alla mamma... Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Chi è bravo tra i fornelli può trovare infinite e deliziose ricette per preparare una torta, ma anche chi è alle prime armi può cimentarsi nell’impresa, magari con l’aiuto di una tortiera a forma di cuore. Rigorosamente al cioccolato, al latte, bianco o fondente, soprattutto sempre di qualità, perché nulla più del cioccolato esprime la dolcezza dell’amore mentre assicura una carica di energia che rinvigorisce e rende tutto più bello e leggero.

Buona Festa della mamma e buona cioccolata!