Prosegue il monitoraggio delle prenotazioni estive a cura dell’Osservatorio Turistico del Cuneese

Prosegue l’attività dell’ATL del Cuneese in collaborazione con l’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte per l’elaborazione di dati statistici del settore turismo. È stata recentemente avviata un’indagine indirizzata alle strutture ricettive dell’area di competenza dell’ATL del Cuneese, che mira a monitorare le prenotazioni e le percentuali di occupazione presunte per l’estate 2023 ormai alle porte.

Tutti gli operatori del settore ricettivo dell’area interessata hanno ricevuto a fine maggio un primo questionario, molto rapido e intuitivo, capace di restituire una prima fotografia delle prenotazioni effettuate e confermate per l’estate.

“Grazie alla collaborazione con l’Osservatorio Turistico Regionale e al prezioso riscontro degli operatori del settore, possiamo monitorare il movimento della domanda turistica. Gli studi e gli elaborati dell’Osservatorio sono strumenti fondamentali per una programmazione efficace a medio e a lungo termine delle azioni di comunicazione e di promozione nazionale e internazionale”, dichiarano il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi e il Direttore Daniela Salvestrin.