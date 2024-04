Grande festa a Corneliano d'Alba per l'alpino "Beppe" Rosa

Grande festa a sorpresa ieri pomeriggio, sabato 27 aprile a Corneliano d’Alba in onore di Giuseppe Rosa, detto Beppe, eletto presidente onorario del Gruppo Alpini Piobesi-Corneliano lo scorso maggio.

Per i suoi 88 anni il gruppo alpini al completo e la banda Alpina di Corneliano si sono presentati nel suo cortile per omaggiarlo e ringraziarlo dei suoi 25 anni come capogruppo (dal 1998 al 2023) e per la dedizione alla causa.

Beppe Rosa, classe 1936, autotrasportatore, ha sempre abitato a Corneliano.

Da alpino completò il periodo del C.A.R a Bra e poi venne spostato a Rivoli dove conseguì la patente da autista. Promosso istruttore venne infine mandato a Torino, caserma Montegrappa - Compagnia Comando, per i restanti lunghi mesi della “naja”.

Durante i festeggiamenti gli alpini hanno posato davanti al monumento cittadino dedicato ai Caduti, dove si trova un pezzo di artiglieria della Grande Guerra portato lì proprio da Beppe Rosa, che riuscì a farselo dare da un generale in regalo.

Presenti ai festeggiamenti il capogruppo Mauro Larcher, il vice capogruppo Andrea Ottino e tutti i componenti dell’attivissimo gruppo alpino locale.