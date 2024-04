Chiara Gribaudo sulla sicurezza sul lavoro: "Servono azioni di prevenzione e controllo"

L'Onorevole Chiara Gribaudo, Presidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, ha espresso oggi, in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, profonda preoccupazione riguardo ai recenti dati relativi alle vittime sul lavoro nel 2023. Con 1041 morti, questi numeri rappresentano, secondo Gribaudo, "i numeri di una guerra".

"Dietro i numeri ci sono vite spezzate, famiglie distrutte, futuri negati", ha dichiarato Gribaudo. "Non possiamo più considerare queste morti come casuali, ma come risultato di un enorme problema di sicurezza e prevenzione sul lavoro in Italia."

Gribaudo ha sottolineato che il problema non risiede nelle leggi, che sono tra le più avanzate in Europa, ma nell'attuazione e nel rispetto di tali normative. "Mancano gli ispettori, le filiere della sicurezza e una cultura della prevenzione efficace", ha aggiunto.

La deputata continua: “Serve cambiare radicalmente il paradigma. Purtroppo i primi passi di questo Governo, con il ritorno dei subappalti a cascata e la “patente a punti” per le imprese edili, decisamente inadeguata e che assomiglia all’ennesima occasione persa, non vanno in questa direzione.”

Infine, Gribaudo ha lanciato un appello all'unità e alla collaborazione, affermando: "Non basta più il cordoglio. Non se ne fanno niente i parenti delle vittime, non può essere l’unica risposta accettabile in un Paese civile. Servono gli atti parlamentari concreti, serve la volontà politica del Governo. Su questo facciamoci trovare uniti e fermiamo la strage, insieme."