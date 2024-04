Cherasco, il candidato sindaco Claudio Bogetti inaugura la sede del proprio comitato elettorale e presenta la sua lista

Oggi Claudio Bogetti, già sindaco dal 2009 al 2019, ha inaugurato, accompagnato dalla lista “Cherasco, insieme” la sede del proprio comitato elettorale, presentando i candidati. Nonostante il meteo incerto, la risposta di pubblico è stata eccezionale riempiendo la piazzetta antistante la sede del Comune di Cherasco.



“La grande partecipazione mi riempie il cuore di gioia, perché testimonia l’affetto dei Cheraschesi, l’interesse e la fiducia verso questa squadra. La nostra lista si chiamerà 'Cherasco, insieme' perché questo è il modo in cui interpretiamo l’azione amministrativa”, ha dichiarato Bogetti.

Il già sindaco ha poi aggiunto: “Abbiamo una grande squadra con persone competenti dall’Oltre Stura al Capoluogo, ogni frazione è rappresentata. Siamo uniti con tante idee e grandi progetti. Ci sono tanti giovani con ottimi curricula, abbiniamo esperienza, innovazione e anche una perfetta parità di genere.”



Bogetti si è soffermato poco sulle polemiche degli ultimi giorni lanciate dal suo avversario, preferendo parlare del futuro della città: “Cherasco deve tornare a essere protagonista, dobbiamo recuperare quell’armonia e collaborazione che permettono, insieme, di lavorare al meglio per la nostra città. Serve tornare a dialogare con coraggio con Regione, Ministeri, Enti e Fondazioni da cui attingere per le risorse utili a realizzare grandi progetti e infrastrutture”



Sui progetti per il futuro e sui prossimi appuntamenti ha concluso: “Abbiamo davvero grandi idee come quella forse più rivoluzionaria del sottopasso pedonale per attraversare la Statale 231 di Roreto. Un progetto, di cui abbiamo già dialogato con ingegneri e di cui abbiamo già uno studio di fattibilità. Un’idea davvero importante, perché permetterebbe di snellire il traffico, ridurre l’inquinamento e unire le due anime roretesi, aumentando la sicurezza dell’attraversamento. Poi investiremo per lo sport e le scuole, per la riqualificazione di via Vittorio Emanuele, via Cavour e via Garibaldi nel capoluogo ora che, con la circonvallazione, lo abbiamo liberato dai mezzi pesanti e dobbiamo fare passi in avanti sul turismo".

L'ultima parte è stata dedicata alla presentazione del programma."Avremo ancora alcuni momenti di confronto con cittadini e associazioni, poi porteremo il nostro programma in tutta la città: la prima volta sarà il 14 maggio alla Porta delle Langhe, appuntamento in cui presenteremo il nostro programma definitivo e per cui allestiremo anche un servizio navette”.



Ecco l’elenco dei candidati di “Cherasco, insieme” a sostegno della candidatura a Sindaco di Claudio Bogetti.



Stefania Allasia

Alessandro Bollano

Elisa Bottero

Matteo Costamagna

Mara Degiorgis

Agnese Dogliani

Umberto Ferrondi

Pietro Musso

Onofrio Nicosia

Livio Olivero

Marina Panero

Daniela Villano