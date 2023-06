Borsa di studio Barolo: è Fabio Lerda lo 'studente solidale'

Mattinata di emozioni, ieri 31 maggio, presso l’IIS “Virginio”, dove si è svolta la cerimonia di consegna della Borsa di studio in memoria del Prof. Piercarlo Barolo, ex docente di sostegno presso l’istituto agrario cuneese, scomparso prematuramente nel 2011 e che la famiglia ha deciso di omaggiare, annualmente, con la consegna di un premio di riconoscimento a uno studente o un gruppo di discenti che si siano distinti per azioni solidali nel contesto scolastico dell’istituto cuneese.



Quest’anno è stato proposto lo studente cuneese Fabio Lerda, frequentante la 3^A dell’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio dell’istituto agrario cuneese. Il ragazzo, con tenacia e intelligenza, si è impegnato con profitto e dedizione, per se stesso e gli altri.



Il poeta latino Seneca, nel De brevitate vitæ, si sofferma sul concetto di vita non breve, ma resa tale da una cattiva gestione del tempo; Fabio, a questo riguardo, ha creato delle aule studio virtuali in cui i ragazzi possono sostenersi reciprocamente ed è sempre stato solidale e abile nel suggerire proposte efficaci sul piano educativo. L’augurio è che la consegna di questo premio, dall’alto valore umano e morale, sia un invito per il mondo della scuola e la società, per riflettere sulla vera missione dell’uomo, spesso distratto dai social, sul valore delle emozioni, sul concetto di solidarietà e sul dialogo. Fabio, pur non avendo conosciuto direttamente il prof. Barolo, ben si colloca nel solco da lui segnato negli anni in cui l’istituto agrario ha saputo connotare la sua vocazione ad essere scuola

accogliente e promotrice di solidarietà.



La borsa di studio è stata consegnata al giovane allievo dalla vedova del prof.Barolo, la signora Silvia Gentile, e da una delle due figlie, Elisa, alla presenza della dirigente Patrizia Venditti, dell’ex dirigente Claudio Dutto, di tanti colleghi in cui è ancora vivo il ricordo dell’amico e collega Piercarlo.



A riempire la sala un gran numero di studenti ed ex studenti, alcuni dei quali ormai adulti, ma ancora legati da profondo affetto alla memoria del docente scomparso.