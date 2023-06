Detenuto si arrampica sul tetto del carcere Cerialdo e scende dopo oltre due ore di trattative

Si è arrampicato come un gatto, dal campo sportivo interno, fino a raggiungere il tetto del carcere Cerialdo di Cuneo. E lì è rimasto per oltre due ore e mezza. Un detenuto straniero, sottoposto a regime detentivo ordinario, ha messo in subbuglio la casa circondariale del capoluogo. Il fatto è accadutto oggi, martedì 6 giugno, poco dopo le 14. Sul posto i vigili del fuoco, il garante dei detenuti, il magistrato, il direttore, gli educatori e il personale di servizio del reparto e del nucleo.

Lo segnala l'Osapp, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria: “Solo grazie alla continua opera di persuasione condotta dal personale di servizio e da un assistente capo salito sul cestello della scala dei vigili del fuoco si è riusciti a convincere il detenuto a scendere. Una protesta probabilmente dovuta ad una condanna inflittagli e anche ad una notizia ricevuta e non gradita per cui chiedeva di essere trasferito in un altro carcere”.

“Speriamo che l’amministrazione sappia riconoscere la grande opera e la professionalità del personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Cuneo intervenuto – conclude la nota dell'Osapp -. È il caso di dire che a Cuneo, la situazione è veramente drammatica. Il personale della polizia penitenziaria è stremato dai troppi carichi di lavoro per la nota endemica carenza di organico del ruolo agenti e assistenti ed il ruolo sovrintendenti e ispettori”.