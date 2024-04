Intossicazione da monossido di carbonio in un appartamento a Fossano, coppia ricoverata in ospedale a Cuneo

Si è reso necessario il trasporto e il ricovero in ospedale per una coppia residente a Fossano che, nella notte, è stata soccorsa per un'intossicazione da monossido di carbonio.

Il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco con le squadre di Fossano e Levaldigi sono intervenuti in un appartamento in via Centallo per prestare soccorso alla coppia, originaria della Costa d'Avorio.

L'appartamento è stato messo in sicurezza ma per la coppia si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Cuneo, ad avere la peggio la donna, di 22 anni, ricoverata in camera iperbarica.