Tragedia a Borgo San Dalmazzo per la morte improvvisa di una bimba di sette mesi

Sgomento a Borgo San Dalmazzo per la morte improvvisa di una bimba di sette mesi avvenuta presso il baby parking "Ciripà".

Le notizie al momento sono ancora frammentarie. Sul posto sono giunte due ambulanze dell'emergenza sanitaria del 118 per i primi soccorsi ed i rilievi, che dalle prime ricostruzioni avrebbero ipotizzato tra le possibili cause del decesso la sindrome della morte in culla, altrimenti conosciuta come morte bianca.



Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Le indagini al momento sono coperte dal segreto istruttorio.