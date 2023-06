Uscita al Santuario di Vicoforte per la chiusura dell'anno scolastico del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Per la classe VE del corso Cat dell’Istituto Denina Pellico Rivoira l’anno scolastico si è chiuso con un’ultima uscita presso il Santuario di Vicoforte Mondovì per ammirare la splendida cupola ellittica risalente al Seicento e realizzata dagli architetti italiani Francesco Gallo e poi Ascanio Vittozzi.

Accompagnati dai docenti Gianpiero Cavallo e Piergiuseppe Fundone, gli alunni hanno visitato l’interno del Santuario e poi, muniti di casco e imbragatura (per motivi di sicurezza) hanno intrapreso insieme alle guide il percorso, tra scalini ripidi e stretti cunicoli, per arrivare in cima e poter osservare dall’alto il paesaggio circostante e gli affreschi presenti nella parte più alta della cupola, soprattutto la colomba che rappresenta lo Spirito Santo, particolare molto importante della decorazione, che riproduce alcuni momenti della vita di Maria e della sua gloriosa assunzione al cielo.

Grande l’entusiasmo dei ragazzi: “Abbiamo voluto festeggiare la fine di un percorso scolastico a 52 metri di altezza, dopo quattro anni ricchi di confronti e di soddisfazioni, poco alla volta si è creata una squadra vincente, ora tocca a loro!” - Ha commentato il professor Cavallo.