Auto finisce fuori strada a Sant'Albano Stura: ferito il conducente

L’allarme al centralino dei Vigili del Fuoco è arrivato alle 0,20. Si segnalava l’uscita di strada, nei pressi di Sant'Albano Stura, di un’auto, in via Morozzo.

Sul posto si sono immediatamente recate due squadre, una in partenza da Cuneo e l’altra di Fossano, che hanno proceduto a mettere in sicurezza la zona e recuperare il mezzo .

Sono intervenuti anche il 118 con un’ambulanza, che a sua volta ha proceduto a trasportare la persona che si trovava alla guida in ospedale e della quale, al momento, non si conoscono le condizioni.

Sul posto anche i Carabinieri di Fossano per i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTO DELLE 8.11: Il conducente del mezzo coinvolto, trasportato all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo con un'ambulanza del 118 in codice giallo, non è in gravi condizioni.