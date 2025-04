Auto danneggiate e saccheggiate nella notte a Cuneo: un uomo a processo

Era la mattina del 22 gennaio 2023 quando alcuni residenti di via XX Settembre a Cuneo trovarono le proprie auto danneggiate e saccheggiate. Accusato in tribunale di essere uno dei presunti responsabili è A.A.L., a cui viene contestato il furto aggravato.

“Verso le 10 ero uscito con mia moglie per andare a Caraglio - ha spiegato al giudice uno dei residenti a cui venne danneggiata e saccheggiata l'automobile -. Quando siamo arrivati vicino alla macchina ho notato delle briciole sul cofano e sul tettuccio, era una Bmw 530 aziendale. Guardando attentamente ho notato che il finestrino lato guida era rovinato e la portiera danneggiata. Poi, percorrendo via XX Settembre e arrivando all’ultimo isolato prima di corso Galileo Ferraris ho visto una pattuglia ferma. I poliziotti parlavano con il conducente di una Hyundai. Anche lui aveva subito un furto, il vetro era stato infranto”.

“Gli agenti mi dissero che quella notte era successa la stessa cosa a un po’ di persone - ha concluso - e una vicina di casa poi mi disse che quella notte aveva sentito schiamazzi in strada. Il giorno dopo ho sporto denuncia”.

In aula è stato ascoltato anche un altro residente in via XX Settembre. Come ricordato, quella mattina aveva ricevuto una telefonata dalla centrale operativa della Polizia nella quale veniva invitato a scendere in strada: "Sono sceso un po’ allarmato - ha detto - e ho visto due pattuglie vicino alla mia auto. C’era la portiera pesantemente rovinata e a terra dei pezzi di ceramica: avevano provato a forzarla con qualche oggetto, ma non erano riusciti a entrare”.

L’istruttoria proseguirà il 6 maggio.