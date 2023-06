Perché fare un trapianto di capelli in Turchia?

Esiste un Paese nel mondo in grado di offrire a coloro che intendono sottoporsi a un trapianto di capelli qualità, sicurezza ma soprattutto costi contenuti. Stiamo parlando ovviamente della Turchia, riconosciuta a livello internazionale per gli impeccabili standard nel settore tricologico.



La Turchia è stata eletta da tempo la migliore meta per il trapianto di capelli. Ciò è sicuramente motivato dalla vicinanza geografica con i Paesi dell’Euro-zona, che grazie al potere d’acquisto più alto possono permettersi di spendere la metà, se non addirittura un terzo, di quello che avrebbero speso a casa loro per lo stesso tipo d’intervento.

Ma questo non deve insospettire gli scettici: economico in questo caso non è sinonimo di scarsa qualità, anzi. Le cliniche turche sono tenute per legge a rispettare degli standard igienico-sanitari molto alti, inoltre essendo quello del turismo medicale un settore trainante per l’economia ottomana è interessato da ingenti investimenti sia pubblici che privati.



C’è poi un altro motivo che rende la Turchia così performante nel trapianto di capelli e cioè il fatto che, in base alla legge, il personale sanitario specializzato possa intervenire nel corso dell’autotrapianto, cosa che in Italia viene consentita solo al medico operante.

È dunque chiaro che questa particolare condizione permette alle cliniche turche di “velocizzare” i tempi clinici e di effettuare molti più trapianti nell’arco di una giornata.

Organizzare un trapianto di capelli in Turchia

Se si sta pensando alla Turchia per il proprio trapianto di capelli probabilmente capire a quale clinica affidarsi e pianificare ogni tipo di spostamento potrebbe risultare difficile, se non addirittura stressante. Per questo motivo negli ultimi anni sono nati veri e propri tour operator che si occupano di progettare pacchetti all-inclusive a prezzi competitivi e con zero preoccupazioni da parte del cliente.



Aratravel è la prima agenzia italiana di turismo tricologico che da oltre dieci anni si occupa di organizzare pacchetti viaggio per coloro che desiderano fare un trapianto di capelli in Turchia.



Per garantire ai propri clienti risultati sicuri, ma anche esteticamente belli e armoniosi, occorre affidarsi a professionisti esperti e qualificati. Lo sa bene Aratravel che per molto tempo ha collaborato con la clinica del Dott. Serkan Aygin, chirurgo tricologo di nota fama, sotto le cui mani sono passate le teste di migliaia di persone, tutte felicemente soddisfatte dei risultati ottenuti.

Oggi però Aratravel possiede una propria clinica in Turchia: il centro specialistico AraMedica Istanbul. I servizi offerti da Aratravel per il trapianto di capelli fanno quindi un balzo in avanti, ma continuando a offrire prezzi alla portata di tutti.

Come funziona il pacchetto all-inclusive Aratravel



I pacchetti viaggio di Aratravel sono studiati per consentire al cliente di liberarsi di qualunque stress legato all’organizzazione del suo trapianto di capelli.

Il pacchetto base di Aratravel comprende: voli a/r per Istanbul dall’aeroporto più vicino; transfer in loco che vi preleverà all’arrivo e si occuperà di tutti gli spostamenti in città; hotel 4 stelle; visita pre-operatoria completa di analisi del sangue; trapianto di capelli e cure relative; contratto e garanzia.

Il tutto a un costo di € 2.550,00 per autotrapianto con tecnica FUE e DHI senza rasatura del capo.

Il viaggio ha una durata di tre giorni, passati i quali si potrà tornare regolarmente alle proprie attività e dopo pochi mesi si potrà già godere dei primi risultati del trapianto.