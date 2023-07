Estate 2023 La Valle Stura accoglie una stagione teatrale dedicata al Teatro Ragazzi e alle loro famiglie!

Al via la rassegna “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro in Valle Stura” in collaborazione con i Comuni di Aisone, Demonte, Pietraporzio, Sambuco.

“Un sipario tra cielo e terra” ospiterà compagnie professioniste provenienti da varie parti d’Italia esplorando la ricchezza di vari linguaggi espressivi: teatro d’attore, burattini, circo, teatro di strada.

L’intento degli organizzatori è quello di offrire otto spettacoli dislocati nella Valle, invitando il pubblico ad essere itinerante per scoprire ricchezze e bellezza di un territorio unico e prezioso.

Inaugurazione della rassegna giovedì 6 luglio luglio alle ore 20.45 al Campo Sportivo di Demonte, la Compagnia Il Melarancio porterà in scena “La battaglia dei cuscini” uno scatenatissimo ma inoffensivo spettacolo-animazione di piazza, dove gli spettatori diventano attori!

Sabato 15 luglio alle ore 18, in Piazza del Municipio a Sambuco, ospiteremo la Compagnia Marionette Grilli - Alfateatro con lo spettacolo “Gianduja e la farina Magica”, uno spettacolo di burattini capace di far ridere, pensare e affascinare il pubblico di tutte le età.

Giovedì 20 luglio alle ore 20,45 presso l’Anfiteatro Piazza Nuto Revelli a Demonte, la Compagnia Nata Teatro ci terrà compagnia con “I quattro musicanti di Brema”, partendo dalla fiaba classica dei fratelli Grimm il racconto viene rinarrato in chiave moderna pur mantenendo tutti i temi dell’originale. Preparatevi a giocare con la musica!

Giovedì 27 luglio, alle ore 20,45 presso l’Anfiteatro Piazza Nuto Revelli a Demonte, sarà con noi la Compagnia Pupi di Stac di Firenze, con “Il drago dalle sette teste”, una movimentata storia d’avventure, ancora una volta attinta alla fonte delle antiche fiabe popolari toscane. Una classica baracca di burattini per il coinvolgimento di grandi e piccoli. Lo spettacolo è stato rappresentato nei maggiori festival italiani e stranieri.

Sabato 5 agosto, alle 21, in Piazza del Municipio a Sambuco ospiteremo Luigi Ciotta con “Tutti in valigia”, uno spettacolo esilarante e coinvolgente che mescola cabaret e numeri da circo in uno show incalzante e funambolico. Dedicato a tutti, non mancate!

Giovedì 10 agosto, alle ore 20.45 al Giardino del Municipio ad Aisone, andrà in scena la Compagnia Il Melarancio con “Il paese dei quadrati magici”. Liberamente tratto dal racconto di Pinin Carpi "L’isola dei quadrati magici". Una storia che parla ai bambini di libertà e di lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione. Un vecchio marinaio spinto dalla passione del mare e dalla curiosità approda nel Paese dei quadrati magici, un’isola misteriosa mai comparsa su nessuna mappa, che cosa succederà? Venite e lo scoprirete.

Sabato 19 agosto, alle ore 17.30 ai Giardini del Lago a Pietraporzio sarà la volta di Michele Cafaggi con lo spettacolo “Fish & Bubbles” dicono di lui: il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico- attoriale, raggiunta.

A chiudere la rassegna, lunedì 28 agosto alle ore 18, in Piazza del Municipio a Sambuco il Teatro Blu di Varese, presenterà lo spettacolo “Il piccolo Principe”. Lo spettacolo narra la storia di un incontro, avvenuto nel deserto, tra un aviatore con l’aereo in panne e il Piccolo Principe proveniente da un minuscolo pianeta nello spazio. Un classico della letteratura trasposto in forma teatrale, uno spettacolo divertente per riflettere insieme, adulti e ragazzi.

La Compagnia Il Melarancio ringrazia il Comune di Sambuco per la storica fiducia accordatale, Il Comune di Pietraporzio e il Comune di Aisone per la rinnovata partecipazione al progetto e dà il benvenuto al Comune e alla Proloco di Demonte nuovi arrivati. Un grazie sentito all’Unione Montana Valle Stura per la preziosa collaborazione.

In caso di maltempo, la maggior parte degli spettacoli sarà realizzato al chiuso ma seguite i social per le notizie dell’ultima ora.

Ingresso gratuito!

CALENDARIO:

Giovedì 6 luglio 2023 ore 20.45

Campo Sportivo – Demonte

Compagnia Il Melarancio

“La Battaglia dei Cuscini”

Per tutti

Sabato 15 luglio 2023 ore 18.00

Piazza Municipio – Sambuco

Compagnia Marionette Grilli – Alfateatro

“Gianduja e la farina Magica”

Età consigliata dai 4 anni

Giovedì 20 luglio 2023 ore 20.45

Anfiteatro Piazza Nuto Revelli – Demonte

Nata Teatro

“I quattro musicanti di Brema”

Età consigliata dai 4 anni

Giovedì 27 luglio 2023 ore 20.45

Anfiteatro Piazza Nuto Revelli – Demonte

Pupi di stac

“Il drago dalle sette teste”

Età consigliata dai 4 anni

Sabato 5 agosto 2023 ore 21.00

Piazza Municipio – Sambuco

Luigi Ciotta

“Tutti in valigia”

Per tutti

Giovedì 10 Agosto 2023 ore 20.45

Giardino del Municipio – Aisone

Compagnia Il Melarancio

“Il paese dei quadrati magici”

Età consigliata dai 5 anni

Sabato 19 agosto 2023 ore 17.30

Giardini del Lago – Pietraporzio

Michele Cafaggi

“Fish & Bubbles”

Per tutti

Lunedì 28 agosto 2023 ore 18.00

Piazza Municipio – Sambuco

Teatro Blu

“Il piccolo Principe”

Età consigliata dai 5 anni