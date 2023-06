Cuneo, in consiglio comunale i tre lavoratori del PING: "Rischiamo sfratto e chiusura, il Comune ci aiuti"

“Vogliamo lavorare!”: è questo l’appello che i tre lavoratori assunti del PING di piazza Foro Boario a Cuneo hanno voluto conferire ai consiglieri comunali del capoluogo presentandosi, nella serata di ieri (martedì 27 giugno), nella sala del consiglio per una piccola manifestazione. Portando con sé un cartello e un comunicato stampa in cui si denuncia l’eventualità di liquidazione della cooperativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.



Liquidazione che sembrerebbe possibile stanti i controlli operati dal commissario Andrea D’Isanto sull’operatività dell’azienda PING – che ha visto e vede coinvolti nel CdA i consiglieri comunali del PD Domenico Giraudo e Claudia Carli, ma anche Alessia Bertolotto (moglie di Giraudo, qui la sua integrazione al contenuto dell'articolo) - , e che si legherebbe a doppio filo all’eventuale denuncia di sfratto che sarebbe stata operata ai danni del PING dal proprietario dell’immobile, quel Dario Dalmasso della Dama sas/tettoia Vinaj srl attualmente coinvolto in un contenzioso legale con il Comune incentrato proprio sulla struttura omonima della stessa piazza (e ben noto alle cronache).



Due scenari, quello della liquidazione della cooperativa e dello sfratto, che hanno spinto i lavoratori a cercare l’appoggio dell’amministrazione comunale.

Il dibattito: "Che i lavoratori paghino opacità gestionale e contenziosi non è giusto"

La questione è stata affrontata proprio in apertura di consiglio, con Carmelo Noto (PD) che – a fronte del contenuto del comunicato – ha proposto la secretazione della discussione, non applicata dal presidente del consiglio Marco Vernetti.



“I tre lavoratori stanno soffrendo a causa di alcune opacità che coinvolgono piazza Foro Boario – ha commentato Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) - . Il contenzioso tra Comune e Dama sas è noto ma non mi sarei mai aspettato che a rimetterci potessero essere dei lavoratori, persone che rischiano seriamente il posto di lavoro. Il Comune deve sentirsi coinvolto: lo scandalo vero, intollerabile, sarebbe la chiusura della cooperativa”.



“Si configura uno scenario che rischia seriamente di penalizzare tre lavoratori impegnati nell’attività che stanno svolgendo, tra l’altro in un contesto di cui abbiamo parlato diverse volte, un’area del centro città in cui convergono una serie di questioni ed eventi collegati” ha aggiunto Giancarlo Boselli (Indipendenti) ricordando anche come nella serata di lunedì 26 giugno la discussione della sua interpellanza su tettoia Vinaj fosse stata secretata; proprio in quella sede, Sturlese aveva accennato allo sfratto del PING.



“Spiace vedere come, continuamente, si aprano diverse questi su elementi di piazza Foro Boario – ha concluso Boselli - . Una situazione che, nel suo insieme, comincia a diventare grave: l’impegno dell’amministrazione deve essere forte”.



Beppe Lauria, a questo punto, ha chiesto la convocazione di una conferenza dei capigruppo per chiarire la faccenda ai presenti. Al ritorno alle normali attività consigliari Vernetti – la sindaca Patrizia Manassero non era presente per impegni istituzionali – ha assicurato che nei prossimi giorni i tre lavoratori verranno ricevuti dalla prima cittadina in un momento di confronto indubbiamente utile. E che i capigruppo hanno convenuto all’unanimità sulla necessità di invitare il commissario D’Isanto a una commissione consiliare speciale (si spera) chiarificatrice.