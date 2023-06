Protesta dei lavoratori del PING, Bertolotto risponde: "Illazioni prive di fondamento strumentalizzate per interesse"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota inviata alla nostra redazione da Alessia Bertolotto, in risposta e a integrazione di quanto riportato nell'articolo sulla protesta dei lavoratori del PING in consiglio comunale.



***



Non posso nascondere il senso di profondo sdegno per le sconcertanti illazioni che sono state veicolate al Consiglio Comunale di Cuneo e agli organi di stampa locale in merito fantomatiche 'gravi irregolarità' realizzate dal consiglio di amministrazione della cooperativa Ping da me presieduto da ottobre a 2021 a luglio 2022.



Illazioni totalmente prive di fondamento, diffuse su impulso di opachi centri di potere, che non hanno mostrato alcuno scrupolo nello strumentalizzare biecamente il disagio dei lavoratori diversamente abili della cooperativa per perseguire i propri interessi.

A fronte di queste sconsiderate esternazioni, totalmente antistoriche e gravemente lesive della mia reputazione e della mia storia imprenditoriale, mi trovo mio malgrado costretta a sottoporre tali eventi al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, con la serenità di avere sempre operato, durante il mio mandato di Presidente della Ping, in buona fede, conformemente alla legge e nel superiore interesse sociale.