Frabosa Soprana ospita la nona edizione del Festival Contaminazioni

Il Festival Contaminazioni, giunto alla IX edizione, inaugura la stagione sabato 8 luglio ore 21, nella Sala Polivalente di Frabosa Soprana con l’Ensemble a 6 corde diretto da Gian Paolo Lopresti dove le potenzialità timbriche della chitarra danno vita a un nuovo strumento che non ha precedenti, in un’operazione totalmente creativa.

Domenica 9 luglio ore 21 (Sala Polivalente, Frabosa Soprana) il quartetto vocale Rebel Bit, finalista X Factor, per ascoltare un nuovo vestito musicale, innovativo e aperto alle contaminazioni, pur affrontando i grandi successi della musica pop italiana.

Lunedì 10 luglio ore 21 ESTEMPORANEA Ensemble, (Chiesa del Serro, Frabosa Soprana) un concerto invece all’insegna della musica da camera, con le pagine meravigliose di Beethoven e Brahms per i trii con clarinetto, violoncello, pianoforte. Gli appuntamenti proseguono fino al 6 agosto e sono tutti ad ingresso libero.

Il Festival Contaminazioni, nato nel 2015 con l’obiettivo di offrire serate di alto livello coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia e non solo, presenta un cartellone ricco di eventi, che variano da coinvolgenti reading a spettacoli di diversa natura. La Direzione Artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di Estemporanea, in collaborazione con Zephyr International Chamber Music Course & Festival San Francisco (California) e Accademie in Valle.

Il calendario completo è consultabile sul sito www.estemporanea.eu oppure presso gli Uffici del Turismo dei comuni coinvolti.