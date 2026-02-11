In ricordo di Paolo Cravero raccolti più di 15mila euro a favore di Cancersucks e dell'ospedale Le Molinette di Torino

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Paolo ci ha lasciato il 10 novembre scorso. Aveva 38 anni, aveva un sorriso contagioso e sempre la voglia di scherzare generando allegria e risate, nonostante il peso della malattia e delle terapie affrontate ogni giorno con una forza grandissima. Una forza che non lo ha mai abbandonato neanche negli ultimi mesi più duri, circondato dall’amore della famiglia e dall’affetto degli amici.

Tutto questo ci manca immensamente, ma il nostro dolore ha pesato un po’ di meno perché condiviso con tantissime persone. L’affetto di parenti e amici ci ha dato tanto conforto per affrontare, in questo periodo, la perdita di un marito, di un figlio, di un fratello.

La loro vicinanza si è dimostrata anche attraverso la raccolta fondi “In ricordo di Paolo Cravero”. Hanno partecipato i compagni di classe della Scuola Enologica di Alba, l'Associazione Culturale Giulia Falletti di Barolo; l’Unione ex allievi della Scuola Enologica di Alba; i coscritti della Leva 1987 di Barolo; i coscritti della Leva 1989 di Monteu Roero; i cantori del coro diocesano di Alba e i tantissimi amici, parenti, colleghi e i privati: grazie alla loro generosità sono stato donati all’Associazione Cancersucks di Bergamo 15.335 euro a favore della ricerca contro i tumori cerebrali.

Questo è tutto l’Amore che ha lasciato Paolo, che si è trasformato in bontà e sensibilità per una causa che ha l’obiettivo di dare un sostegno concreto ad altre famiglie che affrontano la sfida di una malattia oncologica.

Abbiamo scelto di donare questa importante somma all’Associazione Cancersucks per esprimere la nostra gratitudine verso il personale medico del reparto di Neuro-Oncologia dell’ospedale Le Molinette di Torino, in particolare la direttrice dottoressa Roberta Rudà, per il grandissimo lavoro che ogni giorno svolgono nella cura contro i tumori celebrali, per la professionalità e le competenze di alto livello con cui hanno accompagnato Paolo in questi 8 anni permettendogli di vivere una vita “normale”.

Ma tutto questo purtroppo non basta. Fondamentale è la costante ricerca scientifica per trovare nuove cure sempre più efficaci contro i tumori cerebrali. La mission di Cancersucks è proprio questa: grazie alle donazioni che riceve eroga borse di ricerca per i medici e i ricercatori che fanno parte del team di Neuro-Oncologia delle Molinette e sostiene il lavoro di una psicologa presso il reparto.

Anche se ora Paolo è “dall’altra parte del cammino”, ci fa stare un po’ meglio pensare che il suo ricordo possa continuare a generare qualcosa di positivo e concreto, che l’amore e l’affetto per lui possano trasformarsi in un sentimento di speranza di una vita migliore per chi lotta contro questo male terribile.

Per chi volesse sostenere la ricerca contro i tumori cerebrali e in particolare contribuire all’attività di studio dei medici del reparto di Neuro – Oncologia dell’ospedale Le Molinette di Torino può continuare a donare a Cancersucks “In ricordo di Paolo Cravero” sul CC IT41L0306911166100000014836.

Tutte le informazioni sul sito: https://cancersucks.it/

Grazie di cuore a tutte le persone che donando hanno mantenuto e mantengono vivo il ricordo di Paolo.

La moglie Martina e la famiglia Cravero