Dalla Fondazione CRC 35.000 euro per riqualificare il palazzetto dello sport di Dogliani

Il VBC Dogliani si prepara a trasformare il palazzetto dello sport comunale della cittadina doglianese con un ambizioso piano di riqualificazione del valore di 35.000 euro, reso possibile dalla vittoria del bando "Spazi belli" promosso dalla Fondazione CRC.

Un intervento che testimonia l'impegno della società sportiva verso il bene comune e che porterà benefici non solo alla pallavolo, ma all'intera comunità: dalla scuola alle altre associazioni che utilizzano quotidianamente la struttura.

I primi frutti del progetto sono già visibili: nell'estate 2025 è stato completato il recupero e la riqualificazione del magazzino interno, da anni in disuso, ora trasformato in una moderna sala pesi. Il lavoro è stato svolto a quattro mani da VBC Dogliani e Pallacanestro Farigliano, simbolo di una collaborazione che già trova traccia evidente nelle passate stagioni.

Nei prossimi 18 mesi seguiranno interventi mirati a migliorare funzionalità, comfort e sicurezza dell'intero impianto, tra i quali:

- Nuovo impianto di illuminazione a LED per tutta la struttura: area di gioco, tribune e spogliatoi, con evidenti vantaggi in termini di efficienza energetica e qualità della luce;

- Ammodernamento delle attrezzature dell'area di gioco, tra cui tabellone segnapunti, tavolo giudici e panche;

- Riqualificazione degli spogliatoi con nuovi arredi e tinteggiatura completa;

- Installazione di un impianto audio moderno e funzionale;

- Arredi minori funzionali a rendere più accogliente l'intera struttura;

Tutti gli interventi sono realizzati con l'avallo e in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Dogliani.

"Siamo profondamente soddisfatti che il nostro progetto sia stato ritenuto idoneo e abbia vinto il bando," dichiara Stefania Mancardi, presidente del VBC Dogliani. "Si tratta di un impegno molto importante per una piccola società come la nostra, ma siamo più che orgogliosi di realizzarlo per la nostra comunità. Non stiamo investendo solo nella pallavolo, ma in uno spazio che appartiene a tutti: ai ragazzi delle scuole che qui fanno educazione fisica, alle altre associazioni sportive, alle famiglie. Crediamo fermamente che lo sport sia uno strumento di crescita collettiva e che prendersi cura degli spazi comuni significhi prendersi cura del futuro della nostra città. Questo progetto rappresenta la dimostrazione concreta che anche una piccola realtà associativa può fare la differenza quando c'è passione, visione e senso di responsabilità verso il territorio."

Il progetto del VBC Dogliani si inserisce perfettamente nella filosofia del bando "Spazi belli" della FondazioneCRC, che valorizza quegli interventi capaci di migliorare la qualità della vita collettiva attraverso la riqualificazione di spazi pubblici e di uso comune. Il palazzetto rinnovato diventerà un punto di riferimento ancora più importante per lo sport, l'educazione e l'aggregazione sociale nel territorio di Dogliani.