Anisa Totraj realizza il suo sogno

San Rocco Castagnaretta – Il centro commerciale naturale del paese si rianima con un nuovo centro estetico “La Bellezza di luna”, che sarà inaugurato sabato 14 febbraio alle 17 in via Demonte 15, a fianco della cartoleria La Cascina di fronte alla chiesa parrocchiale.

La titolare è la 33enne Anisa Totraj e racconta la sua storia di riscatto sociale e di voglia di riuscire: “Sono arrivata dall’Albania da 15 anni in Italia, ho frequentato le scuole nella mia nazione e poi i tre anni in Italia per abilitarmi regolarmente alla professione. Ho fatto tanti lavori ma il mio sogno era aprire questa attività per dare un futuro ai miei tre figli, Nikolo’, Liam, Luna che rappresentano la forza di ogni giorno. La bellezza di Luna nasce da un sogno, da un amore profondo per la cura della persona, dal desiderio di creare un luogo dove ogni dettaglio racconti armonia, eleganza, benessere. È molto di più di un centro estetico, è un progetto di vita, un rifugio di serenità dedicato alla bellezza”.