Il centro storico di Cuneo e la sicurezza in piazza Boves: Boselli e Civallero rispondono a Carluzzo

Il quartiere Cuneo centro storico, nelle ultime ore, è balzato agli oneri del dibattito pubblico del capoluogo grazie a un’accoppiata di notizie abbastanza fortuita (anche se, di fatto, non imprevedibile): l’intervista realizzata dal nostro giornale al presidente del comitato di quartiere Pietro Carluzzo e le dichiarazioni concernenti l’area di piazza Boves dei consiglieri comunali Giancarlo Boselli (Indipendenti) e Franco Civallero (FI).



Carluzzo, nell’intervista, ha commentato la situazione del quartiere dal punto di vista della sicurezza. Si è sì concentrato principalmente sulla zona dei giardini Fresia – ribadendo l’utilità della decisione, presa dall’amministrazione, di rimuovere la siepe dal perimetro – ma parlandone in senso generale ha ammesso come il problema sia stato tutt’altro che risolto: “Lo definirei più ridotto d’intensità – ha detto - . La soluzione non sta nemmeno nei pattugliamenti continui delle forze dell’ordine, che pur ringraziamo”.



Una presa di posizione che non ha soddisfatto del tutto i due consiglieri. “Piazza Boves è uno dei luoghi in città più colpiti dal fenomeno della criminalità organizzata e dello spaccio – ha detto l’Indipendente, dichiarando di aver messo a conoscenza della cosa anche l’assessore Alessandro Spedale e il presidente del consiglio Marco Vernetti - . La struttura del parcheggio interrato, in parte di proprietà comunale, sta diventando specie nelle ore serali e notturne e nelle aree interrate e del corridoio e delle rampe, un luogo pericoloso. Questo è inaccettabile, anche per le precise responsabilità che ne derivano: serve un intervento immediato”.



Civallero rincara la dose: “Vergognoso quanto affermato da Carluzzo, forse non ci crede nemmeno lui. Si prosegue nel mentire su una situazione esplosiva come quella del quartiere, e nello specifico di piazza Boves: continuando a minimizzare i problemi la città si sta trasformando in un disastro. Invito il presidente a smentire quel che ha affermato, anche velocemente, o non gli daremo più tregua; venga in piazza Boves e organizziamo un dibattito, al quale mi piacerebbe partecipasse anche la sindaca”.