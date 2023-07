Barge in festa con cinque giorni di celebrazioni per San Giovanni, il patrono del paese

Da stasera, venerdì 21 a martedì 25 luglio, a Barge si festeggia il patrono San Giovanni.

Saranno 5 giorni ricchi di intrattenimenti, musica, balli, appuntamenti enogastronomici, gare di bocce, negozi in strada, vetrine in movimento, fino alla cena in bianco, per concludersi in maniera scoppiettante con lo spettacolo pirotecnico e le esibizioni delle majorettes del paese e il primo raduno delle bande musicali previsto durante tutta la domenica 23 luglio.

Le iniziative, proposte dalla Pro Loco e dai commercianti del paese con il patrocinio del Comune, nel ricco calendario di eventi sono in grado di soddisfare tutte le età.

Un modo per far conoscere Barge che, come tutti sperano, sarà presto riconosciuta come città.

GLI APPUNTAMENTI

Stasera, venerdì 21 luglio, si inizia con la cena in piazzetta preparata dal Chiosco. Alle 20,45 chiusura del torneo dei borghi, con le finali dei giochi e premiazioni.

Sabato 22 luglio alle 8,30, gara di bocce, poule Ccdd a 16 formazioni negli impianti sportivi comunali. Iscrizioni: Asd Bocciofila Bargese (348.5932641).

Alle 10 mostra di dipinti eseguiti dall’Unitre a cura del maestro Piero Riva, sotto l’ala mercatale, visitabile anche domenica 23 luglio.

Sempre alle 10 ci sarà “Barge desbarassa” con i negozi in strada e le occasioni con gli sconti in bancarella, fino alle 23.

Alle 19, Gran grigliata e antipasti (possibilità di prenotazione tavoli e asporto Mario 328.9664546) a cura della Pro Loco e dei Commercianti.

Alle 19, Vetrine in movimento con le curatissime ambientazioni animate, proposte dai commercianti.

Alle 20,30, serata danzante con il maestro Roberto Depetris (in piazza San Giovanni).

Durante la serata ci saranno innumerevoli sorprese. Alle 20,30 spettacolo musicale in Piazzetta cover rock band “All In” a seguire si potrà ballare con Giulia Frencia dj.

Domenica 23 luglio alle 9 mercatino con scambio e baratto di oggetti antichi in viale Mazzini (Info: Ettore 334- 7445620). Alle 9, “Barge desbarassa”con i negozi in strada.

Dalle 10,30 alle 18,30 il primo raduno delle bande musicali con la partecipazione dei complessi bandistici di Racconigi, Paesana, Piobesi, Osasco e ovviamente “la padrona di casa” Barge.

Alle 12 e alle 19, Gran grigliata e antipasti (possibilità di prenotazione tavoli e asporto Mario 328- 9664546) a cura della Pro Loco e dei Commercianti della Piazzetta.

Alle 14, Gara di bocce alla baraonda a coppie (escluse cat. A e B) negli impianti sportivi comunali che si replicherà lunedì con le stesse modalità. Alle 19 musica live per tutti con “Zone d’ombra”. Alle 21 spettacolo danzante con l’orchestra di Aurelio Seimandi si potrà danzare sul ballo a palchetto.

Lunedì 24 luglio dalle 9 alle 13, Fiera commerciale di San Giovanni con le bancarelle che invaderanno le strade e piazze del centro storico cittadino.

Alle 21 serata danzante con l’orchestra “Sonia De Castelli” e “Oriental show con Anbar”.

L’ultimo giorno dei festeggiamenti sarà martedì 25 luglio per una conclusione sfavillante con il “botto”.

Alle 19 torna la Cena in bianco nell’area del campo sportivo comunale. L’ingresso dal costa 5 euro e l’incasso verrà utilizzato per le luminarie natalizie.

Tutti i partecipanti sanno vestiti di bianco in una sorta di gran picnic con le vettovaglie portate da casa, mentre la Pro loco allestirà tavole e panche su cui accomodarsi per cenare in amicizia e condivisione.

Durante la serata intrattenimento musicale con Giulia Frencia dj e con special guest Don Paolo.

Alle 22 spettacolo pirotecnico a cura di Piro. G, campione italiano in carica e lo spettacolo delle Majorettes di Barge con i bastoni luminosi, nell’area degli impianti sportivi.