Dipendenti in nero e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza: Ispettorato del Lavoro sospende quattro pubblici esercizi

Nel corso di una serie di accessi ispettivi effettuati nel fine settimana, personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo ha controllato 8 esercizi pubblici in varie località della provincia.

In 6 di questi sono state riscontrate irregolarità: in 4 sono stati trovati lavoratori in nero e varie violazioni in materia di salute e sicurezza; negli altri due, solo irregolarità attinenti alla salute e sicurezza.

Su 43 lavoratori complessivamente controllati negli 8 esercizi oggetto degli accessi, 11 – che lavoravano in 4 diversi ristoranti e bar - sono risultati in nero. Nel dettaglio, 2 lavoratori in nero su 7 sono stati trovati nel primo locale; 1 su 4 nel secondo; 5 su 10 nel terzo; 3 su 8 nel quarto. Per i 4 esercizi sono stati adottati i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Le violazioni di rilievo penale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro complessivamente contestate riguardano l’assenza della sorveglianza sanitaria, la mancata formazione e la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, nonché la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato.