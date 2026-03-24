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Curiosità | 24 marzo 2026, 20:02

Cuneo, cane abbandonato in un cassonetto per il verde salvato da due operatori ecologici

Il ritrovamento nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo in via Colombaro: l’animale, impaurito ma in buone condizioni, affidato al canile municipale

I due operatori ecologici durante il salvataggio del cane

I due operatori ecologici durante il salvataggio del cane

Salvataggio a lieto fine nel pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, in via Cascina Colombaro a Cuneo, dove un cane abbandonato è stato trovato all’interno di un cassonetto per lo sfalcio del verde destinato agli sgrigliatori.

A scoprire l’animale sono stati due operatori ecologici, Andrea Luciano e Marco Ricci, impegnati in lavori nella zona. I due hanno sentito dei guaiti provenire dall’interno della struttura, particolarmente profonda, e si sono immediatamente avvicinati per capire cosa stesse accadendo.

Una volta individuato il cane, i due operatori sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperarlo e a trarlo in salvo. L’animale, visibilmente impaurito ma in buone condizioni, è stato poi affidato al canile municipale, dove riceverà le cure necessarie.

redazione

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