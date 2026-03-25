Giostre in piazza Spreitenbach, il Comune sospende il pagamento dei parcheggi blu per tre fine settimana

Per agevolare la sosta dei cittadini e per venire incontro alle esigenze dei commercianti in questo periodo in cui le possibilità di trovare parcheggio sono rese ancor più difficoltose dal divieto di sosta operativo dal 24 marzo al 13 aprile in piazza Spreitenbach per la presenza delle giostre del luna park, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per tre fine settimana consecutivi. Si tratta di venerdì 27 e sabato 28 marzo, del 3 e 4 aprile e del 10 e 11 aprile.
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Attualità | 25 marzo 2026, 08:32
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