Giorgio Rinaldi è il nuovo direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle

Il commissario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Livio Tranchida, ha nominato oggi Giorgio Rinaldi - dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti e, ad interim, del settore Affari Legali del Comune di Cuneo - nuovo direttore amministrativo di Azienda.

Il dottor Rinaldi, classe 1959, laureato in Scienze Politiche indirizzo amministrativo, ha maturato una lunga esperienza presso enti locali (14 anni al comune di Trinità con funzioni apicali) e consorzi. Rinaldi è dirigente amministrativo presso il Comune di Cuneo, dove lavora dal 2001, con una parentesi di direttore generale tra il 2007 e il 2010 all’Unione del Fossanese e una collaborazione con funzione di direttore all’Azienda Multiservizi del comune di Fossano. Tra il 1995 e il 2000 era stato dipendente della Provincia di Cuneo.

E’ componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione in alcuni Comuni e svolge attività di consulenza presso altri Enti locali.

“Ho scelto il dottor Rinaldi – dichiara il commissario Tranchida –, dopo un’accurata valutazione di diversi curricula, per l’indiscussa competenza maturata nel settore giuridico e gestionale e per la capacità acquisita negli anni di lavorare in diversi contesti. Ritengo fondamentali l’esperienza nell’ambito della contrattualistica, del settore appalti, affari legali e gestione delle risorse umane. Gli auguro buon lavoro. Ringrazio il dottor Cassissa per l’attività svolta nella nostra Azienda come direttore amministrativo nel biennio e per il periodo di supporto all’attività commissariale. Auguro anche a lui buon lavoro”

Il dottor Rinaldi prenderà servizio il 1° agosto.

Il ringraziamento della sindaca Manassero

“La nomina del dottor Giorgio Rinaldi a direttore amministrativo dell’Aso S. Croce e Carle è un motivo di orgoglio per il nostro ente, che mette a disposizione dell’Azienza Ospedaliera una persona di indubbia competenza", dichiara la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. "Personalmente e a nome dell’Amministrazione lo ringrazio per gli anni di servizio spesi presso il Comune di Cuneo: dal 2001 è parte della squadra e si è dedicato con passione e in modo molto proficuo, nei diversi incarichi che ha ricoperto, a far funzionare e crescere il Comune di Cuneo. Per questo rivolgo al dottor Rinaldi lui gli auguri di un buon lavoro, con la certezza che continuerà ad operare efficacemente per il bene della comunità”.