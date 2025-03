Saluzzo: Vigili del Fuoco intervengono in centro città per una persona caduta in casa

Questa mattina, martedì 26 marzo, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta a Saluzzo, in centro città, per il soccorso a una persona che, all'interno del suo appartamento, era caduta e, pur cosciente, non riusciva ad alzarsi a causa delle contusioni riportate.

La squadra intervenuta, con l'ausilio dell'autoscala arrivata dalla centrale di Cuneo, accedeva all'alloggio tramite una finestra del 4° piano consentendo così al personale del 118 di prestare le prime cure all'infortunato.

Sul posto era presente anche la Polizia Locale, impegnata nella regolazione della viabilità.