La giunta comunale di Busca si riunisce a Valmala

La giunta comunale ha svolto la sua seduta ieri a Valmala, nel salone polivalente polivalente in località Santuario: periodicamente, infatti, la riunione si svolge nel municipio montano, per sottolineare la vicinanza dell’amministrazione al territorio. Hanno preso parte alla seduta il sindaco, Marco Gallo, il pro-sindaco Andrea Picco, gli assessori, Beatrice Aimar, Diego Bressi, Ezio Donadio, Lucia Rosso, i consultori Giorgio Bolla, Daniele Martino, Luca Michelis, Germano Rinaudo e la segretaria comunale Roberta Rabino.



“Abbiamo trattato – dice il sindaco – i diversi punti che riguardano i tanti interventi in corso e in programma a Valmala. Continua il lavoro per rendere sempre più accogliente il territorio del municipio che è entrato a far parte di Busca”.



“Sono stati fatti passi avanti in diversi progetti – aggiunge il pro-sindaco – per andare verso la costruzione di un moderno centro di accoglienza turistica outdoor, senza dimenticare la devozione al santuario. Tutto possibile grazie alla fusione”.



Sindaco e pro-sindaco hanno presentato la relazione circa l'utilizzo della somma corrisposta a titolo di contributo annuale per il 2022 erogato al Comune in seguito della fusione per incorporazione.



Durante l’anno preso in considerazione è stato sottoscritto con la Regione Piemonte l’accordo di programma “Maira-Varaita Outdoor” che prevede l’erogazione di un contributo di 180.000 euro per la realizzazione di infrastrutture ricettive e per un lotto di messa in sicurezza della strada dei Cannoni. Nel 2022 è proseguito l'iter per l’acquisizione dal Demanio militare della Strada dei cannoni, un'operazione complessa che si è concretizzata nel febbraio 2023, di cui il comune di Busca ha svolto un ruolo di capofila.



Durante l'estate sono stati attivati i servizi sanitari con la Croce Rossa e i medici dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.



Il Comune ha partecipato ad un bando della Fondazione Crc gli spazi outdoor ottenendo un contributo di 40.000 euro per attrezzare l'area di Pian Pietro.



E’ stato avviato un primo lotto di lavori per la qualificazione del centro ski nordico in bike hotel, con contributi statali sul risparmio energetico.



L'ufficio tecnico comunale ha completato i progetti e gli affidamenti per il secondo lotto di lavori di riqualificazione dei piazzali esterni del Santuario. Nell'autunno sono stati completati i lavori del primo lotto.



“Tutte le scelte – sottolineano gli amministratori – sono state fatte per potenziare i servizi alla popolazione residente, ai proprietari delle seconde case e ai numerosi turisti che frequentano Valmala. Alcune, in particolare, hanno carattere programmatorio strategico di prospettiva, con percorso pluriennale, per una valorizzazione complessiva del territorio, soprattutto con finalità turistiche”.



Durante il 2022 gli investimenti in progettazione, in lavori, in bonus alla popolazione e nell’attivazione di servizi sono stati pari a 368.000 euro.