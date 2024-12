Saluzzo, in Duomo la solenne apertura dell’anno giubilare

Domani domenica 29 dicembre, la Diocesi di Saluzzo inizierà il Giubileo del 2025 con una solenne apertura dell'Anno Santo sul sagrato del Duomo, accompagnata dal suono delle campane che suoneranno a festa alle 12, alle 15 e alle 17,30.

Alle 15.30 il ritrovo è previsto presso il cortile dell’antico Vescovado in via Maghelona 7, a cui seguirà la processione verso la Cattedrale e l’ accoglienza alla porta del Duomo. Quindi la messa presieduta dal Vescovo mons. Cristiano Bodo. Alla celebrazione sono invitate tutte le comunità parrocchiali della Diocesi di Saluzzo ed è previsto l’accompagnamento nel canto da parte dei cori parrocchiali, riuniti per l’occasione.

Il vescovo ricorda che, per l’anno giubilare, a partire dal 29 dicembre, è stata scelta la Cattedrale di Saluzzo per tutta la Diocesi. I pellegrini sono invitati ad entrare in Duomo, confessarsi, comunicarsi e pregare.